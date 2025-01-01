Гид по безопасности: как проверить качество препаратов у косметолога

В мире эстетической косметологии выбор препаратов напрямую влияет на здоровье и красоту. Рынок растёт стремительно, а вместе с ним и риски встретить некачественную продукцию. Как убедиться, что всё, что используется во время процедур, безопасно?
На первый взгляд, аппараты для процедур подделать сложно, но с ботулотоксинами и филлерами дело обстоит иначе. Эти препараты часто перевозят нелегально, в обход системы "Честный знак", и используют в условиях, далёких от стандартов лицензированных клиник.
Дистрибьюторы, работающие по закону, гарантируют, что препараты легальны, правильно хранятся и имеют все необходимые сертификаты.
Чтобы убедиться в качестве препаратов, важно:
Некоторые косметологи, работающие нелегально, покупают препараты на "чёрном рынке". Это не только опасно, но и противозаконно.
Эстетическая косметология в России развивается, и важно, чтобы каждый её участник — от производителя до пациента — действовал ответственно. Не стесняйтесь задавать вопросы и уточнять детали — это ваш главный инструмент для обеспечения безопасности.
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.