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Гид по безопасности: как проверить качество препаратов у косметолога

1:52
Моя семья » Красота и стиль

В мире эстетической косметологии выбор препаратов напрямую влияет на здоровье и красоту. Рынок растёт стремительно, а вместе с ним и риски встретить некачественную продукцию. Как убедиться, что всё, что используется во время процедур, безопасно?

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Как подделывают препараты

На первый взгляд, аппараты для процедур подделать сложно, но с ботулотоксинами и филлерами дело обстоит иначе. Эти препараты часто перевозят нелегально, в обход системы "Честный знак", и используют в условиях, далёких от стандартов лицензированных клиник.

Дистрибьюторы, работающие по закону, гарантируют, что препараты легальны, правильно хранятся и имеют все необходимые сертификаты.

На что обращать внимание

Чтобы убедиться в качестве препаратов, важно:

  • Задавать вопросы: спрашивайте о происхождении и сроке годности препаратов.
  • Изучить упаковку: все легальные препараты имеют маркировку и сертификаты.
  • Смотреть на цену: слишком низкая стоимость — повод насторожиться.

Почему важно доверять клинике

Некоторые косметологи, работающие нелегально, покупают препараты на "чёрном рынке". Это не только опасно, но и противозаконно.

  • Если косметолог отказывается показывать упаковку или сертификаты, это тревожный знак. Здоровье и красота требуют тщательного подхода.
  • Узнавайте у врача все детали о препарате. Если возникают сомнения, лучше выбрать другого специалист

Заключение

Эстетическая косметология в России развивается, и важно, чтобы каждый её участник — от производителя до пациента — действовал ответственно. Не стесняйтесь задавать вопросы и уточнять детали — это ваш главный инструмент для обеспечения безопасности.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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