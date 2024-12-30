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4 простых способа избежать повреждения волос горячей укладкой

2:01
Моя семья » Красота и стиль

1. Используйте правильные средства для волос. Первое, что нужно учитывать, чтобы предотвратить появление сухих, поврежденных волос, — это продукты, которые вы используете. На рынке есть качественные продукты, которые помогают добиться образов и причесок, подобных тем, которые можно создать при помощи выпрямителей и фена.
2. Заплетите волосы в косу. Косы всегда будут в тренде из-за своей универсальности. Вы можете надеть тесьму на любое мероприятие, будь то вечеринка с друзьями или официальный ужин. Когда вы распустите волосы, вы получите естественный волнистый вид. Если вы хотите создать такой образ, мы рекомендуем вам вымыть или смочить волосы перед сном. Затем заплетите волосы в косы и оставьте их на ночь. Утром просто распутайте косы.
3. Мойте голову перед сном. Следующий совет особенно важен для женщин, которые любят прямые волосы. Все мы знаем, что ежедневное выпрямление волос отнимает очень много времени и наносит вред нашим локонам. Вместо этого попробуйте выполнить эти три шага, чтобы выпрямить волосы естественным образом:

Сушка волос
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Сушка волос
  • Мойте и кондиционируйте волосы перед сном.
  • Расчешите от кончиков к корням.
  • Ложитесь спать с низким хвостиком.

Чтобы уменьшить пушение, попробуйте масло против пушения. Есть также бальзамы для выпрямления, которые придадут вашим волосам гладкий и безупречный вид.

4. Маски для волос. Качественная маска для волос — отличный способ восстановления вьющихся или поврежденных волос. Мы рекомендуем использовать увлажняющую процедуру один раз в неделю и просить протеиновую маску всякий раз, когда вы идете в салон. Сочетание этих двух процедур укрепит волосы и сохранит их здоровыми.

 

Уточнения

Укладка — вид услуги, предлагаемое парикмахером.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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