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Нюдовый макияж 2025: как создать естественный, но выразительный образ

3:22
Моя семья » Красота и стиль

Как часто зимой кожа выглядит уставшей и тусклой, теряя естественное сияние под воздействием холода и тусклого света? В это время особенно актуален нюдовый макияж — такой, который подчеркивает естественную красоту и помогает коже выглядеть свежей и здоровой, не перегружая её лишними слоями косметики.

Макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Макияж

Нюдовый макияж — это не просто стиль, это искусство создания натурального образа. Важное преимущество такого мейка в зимнее время заключается в том, что он не только делает кожу более красивой, но и выполняет защитную функцию, особенно в условиях холода и сухости.

Визажист Любовь Брусницына отмечает:

"Зимой кожа часто становится более сухой и чувствительной, так что естественный макияж должен не только красиво выглядеть, но и выполнять защитные функции".

Тренды 2025: что ждет мир нюдового макияжа

Макияж в стиле нюд уже несколько лет остается на пике популярности, и в 2025 году нас ожидает несколько ярких и интересных трендов, которые будут преобладать в этом направлении. Вот что станет актуальным в мире нюдового макияжа в ближайшем будущем:

1. Эффект "второй кожи"

Натуральный макияж будет ещё более невидимым, но при этом создаст впечатление идеальной кожи. Формулы тональных средств станут легче и технологичнее, обеспечивая эффект "второй кожи". Они не только выровняют тон, но и улучшат текстуру кожи, делая макияж максимально естественным и незаметным.

2. Мерцающий блеск

Блестящие хайлайтеры с голографическим эффектом будут использоваться для создания легкого акцента на скулах, под бровями и даже на веках. Это придаст лицу здоровое сияние, которое идеально смотрится в зимний период, когда кожа нуждается в дополнительном свете и свежести.

3. Природные брови

Ещё один важный тренд — акцент на естественные, но аккуратно уложенные брови. Инновационные гели и воски для бровей помогут создать объем и текстуру, поддерживая тренд на натуральность. Брови будут выглядеть более естественно, без жестких контуров, что идеально вписывается в стиль нюд.

4. Разнообразие текстур

В 2025 году появится тенденция сочетания различных текстур в одном макияже. Например, матовые тональные основы будут гармонировать с сатиновыми или мерцающими текстурами на глазах и губах. Такой подход придаст образу выразительность и многослойность, сохраняя при этом естественность.

Как адаптировать нюдовый макияж под зимние условия

Зимой важно, чтобы макияж не только выглядел безупречно, но и поддерживал здоровье вашей кожи. Нюдовый макияж идеально подходит для этого. Используйте легкие увлажняющие тональные средства, а вместо пудры предпочтите легкий хайлайтер, чтобы лицо не выглядело сухим. Брови укладывайте с помощью прозрачных гелей или восков, чтобы создать естественный объем. И не забывайте о защите кожи — увлажнение и защита от холода должны быть на первом месте.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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