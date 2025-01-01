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Дутики, угги, хайкеры: самые стильные зимние пары

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Когда на улице чередуются снег, дождь и слякоть, выбор обуви становится настоящей задачей. Важно не только сохранить ноги в тепле и сухости, но и выглядеть стильно. Какую же пару стоит добавить в свой гардероб этой зимой?

Обувь
Фото: freepik
Обувь

Ботинки на грубой подошве: универсальный выбор

Кожаные ботинки с массивной подошвой — классика зимнего гардероба. Они легко сочетаются с джинсами, трикотажными костюмами и даже платьями. Грубая подошва защитит от луж и снега, а универсальный стиль сделает их подходящими для любой погоды.

Хайкеры: надёжность и комфорт

Эти ботинки подходят для самых суровых условий. Главное — правильно выбрать модель:

  • Средняя высота, чтобы не утяжелять образ.
  • Округлый мыс для эстетики.
  • Тракторная подошва для устойчивости.

Хайкеры легко вписываются в повседневные образы, если сочетать их с пальто или пуховиками.

Высокие сапоги: стиль и тепло

Сапоги — беспроигрышный вариант для зимних прогулок и даже официальных мероприятий.

Советы при выборе

  • Натуральный мех на стельке сохранит тепло.
  • Внутренняя отделка из кожи или футера предотвратит визуальное утолщение ноги.
  • Натуральная кожа и замша: идеальные материалы, но их обязательно нужно обработать водоотталкивающим спреем.
  • Сапоги в стиле вестерн: актуальный тренд, который продолжает завоёвывать гардеробы модниц.

Байкерские полусапоги: стильный тренд

Полусапоги в байкерском стиле — выбор знаменитостей и инфлюенсеров. Популярные модели с массивными пряжками и грубой подошвой идеально подходят для слякотной погоды. Они добавят остроты любому образу, от джинсов до кожаных леггинсов.

Угги: уютный маст-хэв

Для снежных дней идеально подойдут угги.

  • Классические замшевые угги — основа базового зимнего гардероба.
  • Кожаные модели — более практичный вариант для слякоти.

Не забудь про тёплые носки, чтобы завершить уютный образ!

Дутики и луноходы: альтернатива для морозов

Эти модели спасут в самые холодные дни.

  • Дутики хорошо смотрятся с джинсами и спортивными костюмами.
  • Луноходы станут ярким акцентом в сочетании с юбками миди, пуховиками-одеялами и даже классическими брюками.

Эта обувь не только защищает от мороза, но и делает образы более игривыми.

Вывод

Чтобы зима не застала врасплох, важно продумать обувь до мелочей. Выбирайте модели, которые соответствуют погодным условиям и вашим стилевым предпочтениям. В таком случае холода и слякоть не станут преградой для активной и стильной жизни.

Уточнения

Обувь — элемент одежды.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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