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Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать

3:28
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Помыть голову — казалось бы, это проще простого. Но иногда простая процедура может обернуться проблемами с волосами, и мы даже не всегда понимаем, в чём причина.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Трихолог Вероника Шаркова объяснила, какие ошибки мы совершаем при мытье волос, что это может вызвать и как исправить ситуацию. Если вы замечаете проблемы с волосами, возможно, стоит пересмотреть не только средства ухода, но и саму технику мытья.

1. Появление перхоти

Перхоть — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются многие. Причин для неё может быть несколько: от неправильного шампуня до гормональных нарушений. Но, как объясняет Вероника, если вы часто пользуетесь стайлинговыми средствами и забываете о глубоком очищении, это может привести к перхоти.

"Если вы регулярно используете лак или пенку для волос, не забывайте использовать шампунь для глубокого очищения хотя бы раз в две недели", — советует трихолог.

Также полезно делать пилинг для кожи головы, чтобы избавиться от накопившихся загрязнений и предотвратить проблемы с кожей.

2. Зуд и покраснение кожи головы

Если вы сталкиваетесь с зудом или покраснением кожи головы, это сигнал о том, что что-то не так с вашим уходом. Эти симптомы могут быть следствием аллергической реакции на шампунь или бальзам. Также Вероника отмечает, что если вы моете голову слишком быстро, не уделяя должного внимания длинным волосам, это может привести к накоплению бактерий на коже головы.

"Очень важно тщательно промывать волосы, особенно если они длинные. Это поможет избежать размножения бактерий и появления воспалений", — напоминает трихолог.

3. Ломкость волос

Если ваши волосы стали ломкими, возможно, это связано с недостаточным очищением. Редкое использование шампуня с хорошими очищающими свойствами может привести к накоплению грязи и вредных веществ, что в свою очередь ослабляет волосы.

"Использование слишком агрессивных шампуней с высоким pH может ухудшить состояние волос, привести к ломкости и выпадению", — говорит Вероника.

Если волосы часто ломаются, попробуйте сменить шампунь на более мягкий с низким pH.

4. Тусклость волос

Если ваши волосы потеряли блеск и выглядят тусклыми, это также может быть следствием неправильного ухода. В большинстве случаев проблема заключается в недостаточном промывании или использовании горячей воды.

"У девушки с осветлёнными волосами это особенно заметно, если она моет волосы горячей водой и не использует защитные средства при укладке", — говорит Вероника.

В таких случаях рекомендуется подобрать интенсивное уходовое средство, особенно если вы часто окрашиваете волосы, и использовать защитные средства перед укладкой.

5. Ошибки в уходе и средство, которое не подходит

Подбор средства для мытья волос — это не просто вопрос марки или цены. Очень важно выбрать правильный шампунь, который соответствует типу ваших волос и их потребностям. Вероника рекомендует обратить внимание на состав, чтобы избежать продуктов с агрессивными химическими компонентами, которые могут повредить волосы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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