Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19-летний Круз Бекхэм сравнил себя с Иисусом и вызвал бурю возмущений в сети
Что будет с организмом, если пить воду неправильно
Арктика на грани: катастрофа или шанс на спасение планеты
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Как сода влияет на кислотно-щелочной баланс организма
Диетолог Гинзбург назвал самую неочевидную причину повышенного аппетита
Косметика с истёкшим сроком годности: угроза не только красоте
2 главных причины, почему пора искать нового фитнес-тренера
Опровергните миф о заливной рыбе с этим рецептом

5 зимних ошибок, которые могут испортить даже самый идеальный макияж

3:58
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это не только время для праздников и волшебства, но и сезон, когда многие из нас сталкиваются с настоящими макияжными проблемами. Температурные колебания, сухой воздух в помещениях, вечная спешка и стресс — все это может повлиять на внешний вид. Наш макияж вдруг начинает вести себя непредсказуемо, а мы даже не подозреваем, что именно делаем не так.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Мы поговорили с визажистом Любовью Брусницыной, чтобы разобраться, какие ошибки в макияже поджидают нас зимой и как их избежать.

1. Недостаточное увлажнение кожи

Мороз, центральное отопление и перепады температуры — зимние условия могут стать настоящими врагами вашей кожи. Недостаток влаги и сухость воздуха часто становятся причиной шелушений и раздражений, которые портят внешний вид макияжа. Чтобы этого избежать, увлажнение — первый и обязательный шаг.

"Выбирайте увлажняющий крем с гелевой или масляной текстурой. Крем на водной основе, к сожалению, не справится с задачей в зимнее время. Он может не создать должной барьерной защиты и не увлажнить кожу настолько, чтобы макияж держался долго и не подчеркивал шелушения", — советует визажист.

Для зимы лучше использовать более питательные формулы кремов, которые восстановят баланс влаги в коже.

2. Тяжелый тональный крем

Когда на улице холодно, нам хочется больше покрытия, чтобы скрыть неровности и изъяны. Однако это не всегда лучший выбор для зимнего макияжа. Тональные кремы с плотной текстурой могут привести к неприятному эффекту "маски" на лице, особенно если кожа пересушена.

"Лучше отдать предпочтение увлажняющим BB или CC кремам, которые одновременно обеспечат легкое покрытие и увлажнение. Они подходят даже для чувствительной кожи и идеально справляются с задачей создания естественного, сияющего тона", — рекомендует Любовь.

3. Пренебрежение защитой от солнца

Не думайте, что зимнее солнце не может повредить вашей коже. Особенно опасны его лучи, когда они отражаются от снега, что может привести к солнечным ожогам и фотостарению. Поэтому SPF — это не только летняя необходимость.

"Независимо от времени года, защита от солнца важна. Для зимы лучше всего использовать декоративную косметику с фильтром SPF, чтобы предотвратить повреждения кожи и фотостарение", — советует визажист.

Даже если вы не планируете длительное пребывание на улице, SPF должен быть обязательным шагом в вашем уходе.

4. Чрезмерное использование пудры

Зимой многие пытаются избавиться от жирного блеска с помощью пудры. Но не переусердствуйте! Избыточное количество пудры может подчеркнуть сухость кожи, морщины и сделать лицо визуально старше. В холодное время года важно выбирать более легкие текстуры.

"Вместо того чтобы наносить пудру, используйте матирующие салфетки. Они уберут блеск, не утяжеляя макияж и не создавая эффекта "каменного лица", — делится советом визажист.

5. Неправильный выбор цветовой палитры

Зимой кожа теряет загар, и оттенки, которые идеально смотрятся летом, могут стать слишком яркими или даже неестественными. Зимой лучше выбирать более мягкие и теплые оттенки, которые будут гармонировать с естественным цветом кожи.

"Попробуйте экспериментировать с холодными розовыми, персиковыми и нейтральными тонами, которые подчеркнут естественную свежесть кожи. Яркие оттенки и слишком контрастные цвета лучше оставить для весны или лета", — советует Любовь.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Наука и техника
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни Аудио 
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Последние материалы
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Как сода влияет на кислотно-щелочной баланс организма
Диетолог Гинзбург назвал самую неочевидную причину повышенного аппетита
Косметика с истёкшим сроком годности: угроза не только красоте
2 главных причины, почему пора искать нового фитнес-тренера
Опровергните миф о заливной рыбе с этим рецептом
Народное средство, которое может навредить вашим растениям
Ремонт стен без хлопот: всё, что нужно знать о машинной штукатурке
Как учёные перепутали земные микроорганизмы с инопланетной жизнью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.