5 зимних ошибок, которые могут испортить даже самый идеальный макияж

3:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима — это не только время для праздников и волшебства, но и сезон, когда многие из нас сталкиваются с настоящими макияжными проблемами. Температурные колебания, сухой воздух в помещениях, вечная спешка и стресс — все это может повлиять на внешний вид. Наш макияж вдруг начинает вести себя непредсказуемо, а мы даже не подозреваем, что именно делаем не так.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Мы поговорили с визажистом Любовью Брусницыной, чтобы разобраться, какие ошибки в макияже поджидают нас зимой и как их избежать.

1. Недостаточное увлажнение кожи

Мороз, центральное отопление и перепады температуры — зимние условия могут стать настоящими врагами вашей кожи. Недостаток влаги и сухость воздуха часто становятся причиной шелушений и раздражений, которые портят внешний вид макияжа. Чтобы этого избежать, увлажнение — первый и обязательный шаг.

"Выбирайте увлажняющий крем с гелевой или масляной текстурой. Крем на водной основе, к сожалению, не справится с задачей в зимнее время. Он может не создать должной барьерной защиты и не увлажнить кожу настолько, чтобы макияж держался долго и не подчеркивал шелушения", — советует визажист.

Для зимы лучше использовать более питательные формулы кремов, которые восстановят баланс влаги в коже.

2. Тяжелый тональный крем

Когда на улице холодно, нам хочется больше покрытия, чтобы скрыть неровности и изъяны. Однако это не всегда лучший выбор для зимнего макияжа. Тональные кремы с плотной текстурой могут привести к неприятному эффекту "маски" на лице, особенно если кожа пересушена.

"Лучше отдать предпочтение увлажняющим BB или CC кремам, которые одновременно обеспечат легкое покрытие и увлажнение. Они подходят даже для чувствительной кожи и идеально справляются с задачей создания естественного, сияющего тона", — рекомендует Любовь.

3. Пренебрежение защитой от солнца

Не думайте, что зимнее солнце не может повредить вашей коже. Особенно опасны его лучи, когда они отражаются от снега, что может привести к солнечным ожогам и фотостарению. Поэтому SPF — это не только летняя необходимость.

"Независимо от времени года, защита от солнца важна. Для зимы лучше всего использовать декоративную косметику с фильтром SPF, чтобы предотвратить повреждения кожи и фотостарение", — советует визажист.

Даже если вы не планируете длительное пребывание на улице, SPF должен быть обязательным шагом в вашем уходе.

4. Чрезмерное использование пудры

Зимой многие пытаются избавиться от жирного блеска с помощью пудры. Но не переусердствуйте! Избыточное количество пудры может подчеркнуть сухость кожи, морщины и сделать лицо визуально старше. В холодное время года важно выбирать более легкие текстуры.

"Вместо того чтобы наносить пудру, используйте матирующие салфетки. Они уберут блеск, не утяжеляя макияж и не создавая эффекта "каменного лица", — делится советом визажист.

5. Неправильный выбор цветовой палитры

Зимой кожа теряет загар, и оттенки, которые идеально смотрятся летом, могут стать слишком яркими или даже неестественными. Зимой лучше выбирать более мягкие и теплые оттенки, которые будут гармонировать с естественным цветом кожи.

"Попробуйте экспериментировать с холодными розовыми, персиковыми и нейтральными тонами, которые подчеркнут естественную свежесть кожи. Яркие оттенки и слишком контрастные цвета лучше оставить для весны или лета", — советует Любовь.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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