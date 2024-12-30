Как выбрать идеальное платье для фигуры плюс-сайз: 7 секретов

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Идеальный праздничный наряд для девушек с пышными формами — это не миф, а реальность, и его выбор не должен быть сложной задачей. Да, иногда вокруг нас могут звучать неприятные стереотипы о том, что "не стоит носить платье в возрасте" или "это слишком открыто для вашей фигуры". Но забудьте об этих ограничениях!

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в платье

Правильно подобранный стиль не только подчеркнет достоинства, но и поможет вам почувствовать себя уверенно и комфортно. Давайте освободимся от чужих мнений и сделаем выбор в пользу себя!

Стилист Маша Ведерникова делится с нами секретами, которые помогут каждой женщине найти свой идеальный праздничный образ. Вот 7 практичных советов, как подобрать наряд, который будет как раз по вашему вкусу и фигуре.

1. Правильный фасон

Выбор фасона — это основа вашего образа. Никаких компромиссов с тем, что "должно скрывать лишние сантиметры" — главное, чтобы наряд гармонировал с вашей фигурой и подчеркивал ее достоинства.

"Для плюс-сайз фигур отлично подходят платья А-силуэта или облегающие модели с высокой талией. Это позволяет зрительно удлинить силуэт и сделать его стройнее", — советует стилист.

Такие фасоны идеально садятся по фигуре и не создают ощущения дискомфорта. Избегайте слишком обтягивающих или наоборот слишком широких нарядов — они могут утяжелить ваш образ.

2. Цвет и узор

Когда дело доходит до выбора цвета, темные оттенки, такие как черный, темно-синий, бордовый или темно-зеленый, всегда будут лучшим выбором. Эти цвета не только визуально стройнят, но и создают элегантный и сдержанный образ.

Не стоит бояться ярких акцентов, особенно если они украшают область декольте или рукавов — такие детали добавят вашему образу яркости и праздничности. Также, выбирая узоры, ориентируйтесь на масштаб. Мелкие принты могут "сжать" фигуру, а вот крупные узоры будут выглядеть гораздо гармоничнее и пропорциональнее.

3. Ткани и текстуры

Не менее важен и выбор ткани.

"Лучше отдавать предпочтение драпирующимся материалам — шелку, шифону или мягкому кружеву. Эти ткани красиво облегают фигуру и подчеркивают её достоинства", — отмечает Маша Ведерникова.

Ткани, которые слишком жесткие или тяжелые, могут добавить лишний объем и сделать образ грубым. Поэтому выбирайте мягкие, воздушные материалы, которые красиво ложатся по телу и создают женственный силуэт.

4. Важность нижнего белья

Нижнее белье — основа любой одежды. Даже самый красивый наряд не будет выглядеть идеально, если белье выбрано неправильно. Оно должно быть качественным, правильно подобранным по размеру и поддерживающим тело.

Важно, чтобы бюстгальтер и трусики не сдавливали, не оставляли складок, а наоборот, поддерживали фигуру. Когда нижнее белье правильно сидит, оно улучшает осанку, делает фигуру более пропорциональной, а одежду — более комфортной.

5. Аксессуары

И, конечно, не забывайте про аксессуары.

"Крупные, броские серьги, колье или кольца могут стать центральным акцентом вашего образа, добавив ему яркости", — советует стилист.

Не перегружайте образ множеством мелких деталей. Один или два стильных акцента — уже достаточно. Также можно дополнить образ красивой сумочкой и туфлями, которые гармонируют с общим стилем наряда.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.



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