Как предотвратить выпадение волос? 4 важных теста

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Не всегда очевидно, почему волосы начинают стремительно выпадать. Паниковать не стоит, но проблему нужно решать как можно раньше. Часто волосы — это не просто внешняя проблема, но и сигнал организма о нарушениях. Как говорит терапевт Дарья Мерзликина, ключевое значение имеет своевременная диагностика. На что стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы понять, что происходит с организмом и волосы?

Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стрижка

Когда и зачем обращаться к специалисту

Если вы заметили активное выпадение волос, первым шагом будет консультация с терапевтом. На этом этапе важен общий чекап, который поможет исключить или подтвердить возможные проблемы, влияющие на состояние волос. В большинстве случаев терапевт направит вас к трихологу — специалисту по волосам. Но без предварительного обследования, даже самый опытный трихолог не сможет составить точный план лечения.

Какие анализы могут понадобиться

Для выявления причин выпадения волос, чаще всего требуется пройти несколько обследований. Вот что стоит сделать в первую очередь:

1. Проверка гормонов щитовидной железы

Если ваши волосы начали выпадать, первый орган, на который стоит обратить внимание, — это щитовидка. Нарушения в её работе могут вызвать повышенное выпадение волос. В частности, речь идет о повышении уровня антител к тиреотропному гормону, что нарушает функции железы. Терапевт отмечает, что у четверти пациентов с выпадением волос проблемы связаны именно с работой щитовидной железы. Чаще всего симптомы такие пациенты не ощущают, но восстановление гормонального фона возвращает здоровье волосам.

2. Общий анализ крови

Этот анализ — основа для понимания общего состояния вашего организма. Врач обращает внимание на лейкоцитарную формулу, которая может показать наличие воспалений, инфекций или других заболеваний. Кроме того, общий анализ крови необходим для оценки уровня сахара в крови. Особенно важно это делать после 30 лет, чтобы избежать скрытых проблем с обменом веществ.

3. Дефицит железа

Еще одна распространенная причина выпадения волос — дефицит железа. Он может долго не проявляться и человек даже не замечает проблемы, пока не сталкивается с явными последствиями, такими как сильное выпадение волос. Железо — это важный компонент волоса, и его дефицит сразу же сказывается на их здоровье. Поэтому обязательно проверьте уровень железа в крови, если ваши волосы стали выпадывать.

4. Уровень витамина D

Витамин D — еще один элемент, дефицит которого часто приводит к проблемам с волосами, кожей и ногтями. Недавние исследования показывают, что около 60% людей в средней полосе России страдают от нехватки витамина D. Он играет ключевую роль в стимуляции роста волос, а его дефицит может привести к замедлению этого процесса. Регулярная проверка уровня витамина D поможет избежать резких изменений.

Что если анализы в норме, а волосы все равно выпадают

Иногда случается, что все анализы в норме, а волосы продолжают выпадать. Это может быть связано с другими факторами, не видимыми на уровне лабораторных исследований. Например, часто с этой проблемой сталкиваются мужчины, у которых повышен уровень тестостерона. Если не обратить внимание на этот момент вовремя, к сожалению, проблема может усугубиться. В таком случае терапевт направит вас к андрологу и трихологу для дальнейшего лечения.

У женщин выпадение волос может быть связано с генетическими факторами или андрогенетической алопецией, которая приводит к истончению и выпадению волос. При этом волосы выпадают неравномерно. Как бы ни была неприятной эта ситуация, не ждите, пока проблема "сама решится" — чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее можно будет начать эффективное лечение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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