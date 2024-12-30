10 самых горячих трендов маникюра 2025 года: что будет в моде

4:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый год — отличное время, чтобы подготовиться к модным трендам на весну и лето. Уже сейчас можно заранее узнать, что будет актуально в мире маникюра в первой половине 2025 года.

Фото: Freepik is licensed under Free license Маникюр

1. Пирсинг на ногтях

Если ты думала, что пирсинг — это исключительно для ушей или носа, готовься удивляться! В 2025 году основным трендом станет пирсинг ногтей. Крошечные металлические кольца, которые "прокалывают" свободный край ногтя, становятся настоящим хитом. На подиумах можно было увидеть как одиночные кольца, так и целые каскады пирсинга на каждом ногте. Для самых смелых модниц — пирсинг с цепочками между пальцами. Важно помнить, что такой маникюр требует особого ухода и не стоит носить его дольше двух недель.

2. Хэви-метал

Хромированные ногти 2024 года становятся еще более футуристичными в 2025-м. Это не просто блестящее покрытие, а настоящий жидкий металл! Цвета: расплавленное серебро, червонное золото, титановый серый с металлическим отливом. Маникюр с металлическим покрытием больше не только для особых случаев, а и для повседневных образов. Главное — соблюсти гармонию с остальными украшениями.

3. Весь этот френч

Французский маникюр возвращается с новыми интерпретациями. Классические белые улыбки теперь соседствуют с двойными, тройными и даже четырёхцветными полосками. А ещё в тренде "перевернутый" френч, когда линия улыбки рисуется у основания ногтя, а не на кончике. Чем криволинейнее — тем моднее. Такой маникюр называется "живым френчем".

4. Стилеты

Длинные острые ногти снова в моде, но уже не такие агрессивные, как раньше. Стилеты 2025 года — более утончённые и элегантные, с плавным сужением к кончику. Такой маникюр визуально удлиняет пальцы и делает руки более грациозными. Лучший способ начать — выбрать небольшую длину на безымянном пальце.

5. Дуохром

Дуохром — это маникюр, который меняет цвет в зависимости от угла зрения. Такой эффект напоминает переливающиеся наклейки из детства, но для взрослых. Популярные комбинации: лавандовый с мятным и персиковый с голубым. Этот маникюр особенно эффектен на длинных миндалевидных ногтях.

6. Молочные реки

Молочные ногти становятся новым нюдом 2025 года. Это непрозрачные оттенки, напоминающие свежие сливки или тёплое молоко. Для тёплой кожи выбирай оттенки с желтоватым подтоном, для холодной — с розоватым. Секрет идеального молочного маникюра в бархатистости покрытия.

7. Ногти в горошек

Горошек на ногтях — тренд 2025 года! Особенно популярен "плавающий" горох, когда точки кажутся подвешенными в прозрачном геле на разных уровнях. Интересные цветовые решения: терракотовый горох на лавандовой базе или серебряные точки на изумрудном фоне.

8. Кварцевый бум

Кварцевый маникюр продолжает быть в тренде в 2025 году. В этом году акцент смещается с мрамора на кварц, создавая эффект дымки и глубины. Популярные цвета: розовый кварц, дымчатый кварц и аметист. Такой маникюр выглядит очень естественно и элегантно.

9. Темно-синий

Темно-синий маникюр — теперь тренд круглый год. Это не просто синий цвет, а целая гамма оттенков от чернильного до полуночного. Эффект многослойного покрытия с полупрозрачными слоями создаёт иллюзию бездонной глубины.

10. Звездная пыль

Заключительный тренд — маникюр с мельчайшими блестками, напоминающими звездную пыль. Это не грубые блестки, а нежное мерцание, словно ногти припорошены волшебной пудрой. Особенно моден градиент из блесток, когда их концентрация увеличивается к кончикам ногтей.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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