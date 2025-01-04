Персик, банан и лимон: три лучшие домашние фруктовые маски для кожи шеи с эффектом лифтинга

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите узнать, как подарить своей шее и декольте молодость и сияние? Мы собрали для вас три рецепта самых эффективных и простых фруктовых масок, которые можно сделать в домашних условиях. С их помощью вы сможете не только подтянуть кожу, но и наполнить её питательными веществами, делая её нежной и гладкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ персики

1. Банановая подтягивающая маска для шеи

Эта маска обогащает кожу питательными веществами и помогает ей стать более гладкой.

Спелый банан — 1 шт.

Мёд — 1 ст. л.

Сырой яичный желток — 1 шт.

Растопите мед и дайте ему немного остыть. Добавьте желток и хорошо перемешайте. Разомните банан в пюре. Соедините его с медово-желтковой смесью. Нанесите маску на шею, оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой.

2. Лимонная лифтинг-маска для шеи

Эта маска разглаживает, смягчает и питает кожу, делая её нежной и сияющей.

Оливковое масло — 0,5 ч. л.

Сок лимона — 3-4 капли.

Подогрейте оливковое масло на водяной бане до комнатной температуры. Добавьте в масло лимонный сок, перемешайте как следует. Нанесите смесь из лимонного сока и оливкового масла на шею. Подержите 15 минут. Бережно смойте теплой водой.

3. Омолаживающая маска с персиком

Маска питает кожу и ускоряет её восстановление, делая её свежей и упругой.

Свежий персик — 1 шт.

Жирные сливки — 10 мл

Овсяные хлопья — 1 ст. л.

Измельчите овсяные хлопья в блендере, пока они не превратится в мелкую крошку. Немного подогрейте сливки и залейте ими овсянку. Сделайте из персика пюре, добавьте его к овсянке, основательно перемешайте до однородности. Нанесите персиково-овсяную массу на шею и зону декольте. Подержите около 20 минут, затем смойте теплой водой.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.



Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.





Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.



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