Персик, банан и лимон: три лучшие домашние фруктовые маски для кожи шеи с эффектом лифтинга

Хотите узнать, как подарить своей шее и декольте молодость и сияние? Мы собрали для вас три рецепта самых эффективных и простых фруктовых масок, которые можно сделать в домашних условиях. С их помощью вы сможете не только подтянуть кожу, но и наполнить её питательными веществами, делая её нежной и гладкой.
1. Банановая подтягивающая маска для шеи
Эта маска обогащает кожу питательными веществами и помогает ей стать более гладкой.
2. Лимонная лифтинг-маска для шеи
Эта маска разглаживает, смягчает и питает кожу, делая её нежной и сияющей.
3. Омолаживающая маска с персиком
Маска питает кожу и ускоряет её восстановление, делая её свежей и упругой.
Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.
Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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