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Персик, банан и лимон: три лучшие домашние фруктовые маски для кожи шеи с эффектом лифтинга

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Хотите узнать, как подарить своей шее и декольте молодость и сияние? Мы собрали для вас три рецепта самых эффективных и простых фруктовых масок, которые можно сделать в домашних условиях. С их помощью вы сможете не только подтянуть кожу, но и наполнить её питательными веществами, делая её нежной и гладкой.

персики
Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
персики

1. Банановая подтягивающая маска для шеи

Эта маска обогащает кожу питательными веществами и помогает ей стать более гладкой.

  • Спелый банан — 1 шт.
  • Мёд — 1 ст. л.
  • Сырой яичный желток — 1 шт.
  1. Растопите мед и дайте ему немного остыть.
  2. Добавьте желток и хорошо перемешайте.
  3. Разомните банан в пюре. Соедините его с медово-желтковой смесью.
  4. Нанесите маску на шею, оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой.

2. Лимонная лифтинг-маска для шеи

Эта маска разглаживает, смягчает и питает кожу, делая её нежной и сияющей.

  • Оливковое масло — 0,5 ч. л.
  • Сок лимона — 3-4 капли.
  1. Подогрейте оливковое масло на водяной бане до комнатной температуры.
  2. Добавьте в масло лимонный сок, перемешайте как следует.
  3. Нанесите смесь из лимонного сока и оливкового масла на шею. Подержите 15 минут. Бережно смойте теплой водой.

3. Омолаживающая маска с персиком

Маска питает кожу и ускоряет её восстановление, делая её свежей и упругой.

  • Свежий персик — 1 шт.
  • Жирные сливки — 10 мл
  • Овсяные хлопья — 1 ст. л.
  1. Измельчите овсяные хлопья в блендере, пока они не превратится в мелкую крошку.
  2. Немного подогрейте сливки и залейте ими овсянку.
  3. Сделайте из персика пюре, добавьте его к овсянке, основательно перемешайте до однородности.
  4. Нанесите персиково-овсяную массу на шею и зону декольте. Подержите около 20 минут, затем смойте теплой водой.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. 

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.
 

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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