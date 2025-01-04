Таинственный бордовый оттенок сапог: новый красивый тренд, потеснивший классический чёрный

В этом сезоне на смену чёрным сапогам пришли модели оттенков бургунди и глубокого бордо. Новый тренд предлагает привнести в образы глубину, драматизм и свежесть, делая обувь главным акцентом. Давайте подробнее разберем этот загадочный тренд.
Еще летом популярность оттенков бордо и бургунди стремительно росла, и к зиме бордовые сапоги стали символом универсальности и элегантности, потеснив черные модели. Бургунди — глубокий и сложный цвет, который придает образу индивидуальность и легко сочетается с базовыми вещами.
Как выбрать идеальные бордовые сапоги?
С чем носить бордовые сапоги?
Какие оттенки сочетаются с бургунди?
Не бойтесь экспериментов: бордовый — это главный акцент, а в сочетании с правильными тонами он раскрывается особенно ярко.
Трендовые сочетания
Сапоги́ — вид обуви с высокими голенищами.
Цвет бордо́ или бордо́вый цвет — цвет темнее и глуше алого, он же тёмно-красный.
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