Таинственный бордовый оттенок сапог: новый красивый тренд, потеснивший классический чёрный

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом сезоне на смену чёрным сапогам пришли модели оттенков бургунди и глубокого бордо. Новый тренд предлагает привнести в образы глубину, драматизм и свежесть, делая обувь главным акцентом. Давайте подробнее разберем этот загадочный тренд.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовые сапоги

Еще летом популярность оттенков бордо и бургунди стремительно росла, и к зиме бордовые сапоги стали символом универсальности и элегантности, потеснив черные модели. Бургунди — глубокий и сложный цвет, который придает образу индивидуальность и легко сочетается с базовыми вещами.

Как выбрать идеальные бордовые сапоги?

Материал : Отдавайте предпочтение коже с блеском, замше или лаковой фактуре.

: Отдавайте предпочтение коже с блеском, замше или лаковой фактуре. Форма : Выбирайте сапоги с прямым голенищем и устойчивым каблуком. Высокие модели до колена придадут образу благородства, а короткие ботильоны отлично дополнят городские аутфиты.

: Выбирайте сапоги с прямым голенищем и устойчивым каблуком. Высокие модели до колена придадут образу благородства, а короткие ботильоны отлично дополнят городские аутфиты. Детали: Отдавайте предпочтение минималистичным решениям, делая акцент на красивом бордовом цвете.

С чем носить бордовые сапоги?

Базовые образы : Сочетайте светло-голубые джинсы с кремовым свитером и пальто оттенка капучино. Джинсы можно заменить на брюки из экокожи.

: Сочетайте светло-голубые джинсы с кремовым свитером и пальто оттенка капучино. Джинсы можно заменить на брюки из экокожи. Женственные вещи: Добавьте в свой гардероб миди-платья в молочных, серых или пудрово-розовых оттенках, а также юбки-трапеции в приглушенных тонах.

Какие оттенки сочетаются с бургунди?

Нейтральные: Черный, белый, серый, бежевый.

Тёплые: Горчичный, терракотовый, хаки.

Холодные: Пудрово-розовый, голубой, синий.

Не бойтесь экспериментов: бордовый — это главный акцент, а в сочетании с правильными тонами он раскрывается особенно ярко.

Трендовые сочетания

Колорблок : Сочетайте бургунди с фуксией, темным изумрудом или горчичным.

: Сочетайте бургунди с фуксией, темным изумрудом или горчичным. Монохром: Создайте монохромные образы в оттенках бордового, используя различные текстуры тканей.

Уточнения

Сапоги́ — вид обуви с высокими голенищами.



Цвет бордо́ или бордо́вый цвет — цвет темнее и глуше алого, он же тёмно-красный.



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