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Таинственный бордовый оттенок сапог: новый красивый тренд, потеснивший классический чёрный

2:09
Моя семья » Красота и стиль

В этом сезоне на смену чёрным сапогам пришли модели оттенков бургунди и глубокого бордо. Новый тренд предлагает привнести в образы глубину, драматизм и свежесть, делая обувь главным акцентом. Давайте подробнее разберем этот загадочный тренд.

Бордовые сапоги
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордовые сапоги

Еще летом популярность оттенков бордо и бургунди стремительно росла, и к зиме бордовые сапоги стали символом универсальности и элегантности, потеснив черные модели. Бургунди — глубокий и сложный цвет, который придает образу индивидуальность и легко сочетается с базовыми вещами.

Как выбрать идеальные бордовые сапоги?

  • Материал: Отдавайте предпочтение коже с блеском, замше или лаковой фактуре.
  • Форма: Выбирайте сапоги с прямым голенищем и устойчивым каблуком. Высокие модели до колена придадут образу благородства, а короткие ботильоны отлично дополнят городские аутфиты.
  • Детали: Отдавайте предпочтение минималистичным решениям, делая акцент на красивом бордовом цвете.

С чем носить бордовые сапоги?

  • Базовые образы: Сочетайте светло-голубые джинсы с кремовым свитером и пальто оттенка капучино. Джинсы можно заменить на брюки из экокожи.
  • Женственные вещи: Добавьте в свой гардероб миди-платья в молочных, серых или пудрово-розовых оттенках, а также юбки-трапеции в приглушенных тонах.

Какие оттенки сочетаются с бургунди?

  • Нейтральные: Черный, белый, серый, бежевый.
  • Тёплые: Горчичный, терракотовый, хаки.
  • Холодные: Пудрово-розовый, голубой, синий.

Не бойтесь экспериментов: бордовый — это главный акцент, а в сочетании с правильными тонами он раскрывается особенно ярко.

Трендовые сочетания

  • Колорблок: Сочетайте бургунди с фуксией, темным изумрудом или горчичным.
  • Монохром: Создайте монохромные образы в оттенках бордового, используя различные текстуры тканей.

Уточнения

Сапоги́ — вид обуви с высокими голенищами.

Цвет бордо́ или бордо́вый цвет — цвет темнее и глуше алого, он же тёмно-красный.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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