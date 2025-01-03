Пять модных тенденций 2025 года: что точно не стоит убирать из гардероба уходящего года

3:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2025 году мода станет еще более сложной и смелой, но резких перемен не ожидается. Основные тренды перейдут из 2024 года, объединяя новые веяния с уже полюбившимися идеями. В центре внимания будут эстетика прошлого, экспериментальность и удобство настоящего.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сумка и ботинки

Вот пять трендов, которые останутся актуальными в 2025 году:

Сумки больших размеров. Если в 2023 году в моде были миниатюрные сумки, то в 2024 году их сменили крупные модели. Сумки The Row, вмещающие половину жизни, стали настоящим хитом. Однако мода на большие сумки не ограничивается только размером. В 2025 году акцент сместится на детали: крупные пряжки, длинные ремни, массивные цепи, бахрому, брелоки, шнурки и накладные карманы. Сумки станут настоящим произведением искусства, сочетающим баланс между акцентами и функциональностью. Эти модели подойдут для любого стиля, будь то расслабленный городской образ или спокойная элегантность. Анималистические принты. Принт с леопардовыми пятнами всегда был популярен, но в 2024 году анималистичные мотивы вернулись в новом, более базовом и спокойном виде. В 2025 году к леопарду добавится и змеиный рисунок, делая даже самые простые образы характерными. Важно носить такие элементы дозированно, сочетая их с монохромными луками, джинсами и избегая излишеств. Бохо и вестерн. Свобода прерий, мягкость кожи, бахрома, замша и этнические элементы сделали бохо и вестерн основными направлениями 2024 года. В 2025 году эти стили будут среди самых трендовых, но их будет принято сочетать с другими стилями. Ковбойские сапоги будут гармонично сочетаться с городскими образами, а кружево и бахрома будут украшать вечерние наряды. Основная идея — простота и свобода с утонченным шиком. Этот стиль подойдет тем, кто хочет выглядеть стильно, но при этом не жертвовать комфортом. Многослойность фактур. В холодное время года многослойность становится практичным выбором, но в 2024 году она также приобрела статус стильного тренда. Дизайнеры предлагают сочетать различные материалы: шерсть и шёлк, кожу и бархат, твид и деним. В 2025 году эта тенденция будет развиваться, открывая новые интересные комбинации. Не бойтесь экспериментировать: сочетайте лёгкие ткани с тяжёлыми, глянцевые материалы с матовыми. Структурность. Одним из самых выразительных трендов 2024 года стала одежда со сложными формами и архитектурными решениями. Объёмные рукава, асимметричный крой и высокие воротники привлекли внимание своей оригинальностью. В 2025 году этот тренд сохранит свою популярность, особенно в базовом гардеробе. Одежда станет ещё более универсальной, не теряя при этом своей выразительности. Простые на первый взгляд силуэты будут дополнены сложными деталями, создавая запоминающиеся и стильные образы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Гардероб (фр. garder — «хранить», фр. robe — «платье, одежда») — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.



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