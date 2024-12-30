Косметика с истёкшим сроком годности: угроза не только красоте

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Использование косметики с истёкшим сроком годности может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая акне, химические ожоги и глазные инфекции.

Фото: commons.wikimedia.org by НАндреев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магазин Золотое яблоко

Эксперты предупреждают, что особенно опасны средства с активными компонентами, такими как кислоты, которые могут стать причиной ожогов при неправильном хранении или использовании после истечения срока годности.

Почему просроченная косметика опасна

С течением времени консерванты, содержащиеся в косметике для сохранения её свойств, теряют свою эффективность. Это делает продукты уязвимыми для бактериального и грибкового загрязнения. Нанесение таких средств, особенно на чувствительные области, например, глаза или губы, может спровоцировать:

Аллергические реакции.

Глазные инфекции.

Воспалительные процессы, такие как акне или раневые инфекции.

Бактерии в устаревшей косметике

В просроченных косметических продуктах могут присутствовать опасные микроорганизмы, включая:

Enterococcus faecalis, вызывающий менингит.

Эубактерии, связанные с бактериальным вагинозом.

Аэромонады, способные вызывать гастроэнтерит и раневые инфекции.

Косметика с активными ингредиентами

Особую опасность представляют уходовые средства с активными веществами, такими как кислоты, ретиноиды и витамины. Со временем их концентрация может изменяться, что приводит к раздражениям и ожогам кожи.

Рекомендации по использованию косметики

Чтобы избежать негативных последствий, важно придерживаться следующих рекомендаций:

Регулярно обновляйте косметику: тушь и жидкая подводка — каждые 3 месяца.

тушь и жидкая подводка — каждые 3 месяца. Карандаши для бровей — каждые 1,5 года.

— каждые 1,5 года. Храните продукты правильно: избегайте воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности.

избегайте воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности. Следите за изменением консистенции, цвета или запаха: это может указывать на испорченный продукт.

это может указывать на испорченный продукт. Проверяйте срок годности: особенно для средств с активными ингредиентами.

Итог

Использование косметики с истёкшим сроком годности — это не только риск для внешнего вида, но и угроза для здоровья. Своевременная замена продуктов и внимание к срокам хранения помогут избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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