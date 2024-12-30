Косметика с истёкшим сроком годности: угроза не только красоте

Использование косметики с истёкшим сроком годности может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая акне, химические ожоги и глазные инфекции.
Эксперты предупреждают, что особенно опасны средства с активными компонентами, такими как кислоты, которые могут стать причиной ожогов при неправильном хранении или использовании после истечения срока годности.
С течением времени консерванты, содержащиеся в косметике для сохранения её свойств, теряют свою эффективность. Это делает продукты уязвимыми для бактериального и грибкового загрязнения. Нанесение таких средств, особенно на чувствительные области, например, глаза или губы, может спровоцировать:
В просроченных косметических продуктах могут присутствовать опасные микроорганизмы, включая:
Особую опасность представляют уходовые средства с активными веществами, такими как кислоты, ретиноиды и витамины. Со временем их концентрация может изменяться, что приводит к раздражениям и ожогам кожи.
Чтобы избежать негативных последствий, важно придерживаться следующих рекомендаций:
Использование косметики с истёкшим сроком годности — это не только риск для внешнего вида, но и угроза для здоровья. Своевременная замена продуктов и внимание к срокам хранения помогут избежать серьёзных последствий.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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