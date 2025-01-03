Сливки и желатин: простая, но эффективная маска для зоны шеи и декольте

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шея и область декольте требуют особого ухода, чтобы оставаться мягкими и упругими. Маска с желатином — это простое, но эффективное средство для поддержания молодости и красоты кожи. Она глубоко питает и разглаживает, делая кожу более нежной и сияющей. Давайте разберемся, как приготовить и применить эту волшебную маску.

Фото: commons.wikimedia.org by Шивани шривастав, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сливки

Эта маска эффективно питает и смягчает кожу, придавая ей гладкость и упругость.

Ингредиенты:

Желатин — 1 столовая ложка;

Молоко — 100 мл;

Сливки — 1 столовая ложка.

Приготовление и применение:

Залейте желатин молоком и оставьте на 40 минут для набухания. Нагрейте смесь на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения желатина, но не кипятите, чтобы не нарушить текстуру. Дайте маске немного остыть, затем добавьте сливки и тщательно перемешайте. Нанесите маску на шею и область декольте равномерным плотным слоем.

Через 25 минут смойте теплой водой.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.



Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.



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