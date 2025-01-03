Сливки и желатин: простая, но эффективная маска для зоны шеи и декольте

Шея и область декольте требуют особого ухода, чтобы оставаться мягкими и упругими. Маска с желатином — это простое, но эффективное средство для поддержания молодости и красоты кожи. Она глубоко питает и разглаживает, делая кожу более нежной и сияющей. Давайте разберемся, как приготовить и применить эту волшебную маску.
Эта маска эффективно питает и смягчает кожу, придавая ей гладкость и упругость.
Ингредиенты:
Приготовление и применение:
Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.
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