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Сливки и желатин: простая, но эффективная маска для зоны шеи и декольте

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Шея и область декольте требуют особого ухода, чтобы оставаться мягкими и упругими. Маска с желатином — это простое, но эффективное средство для поддержания молодости и красоты кожи. Она глубоко питает и разглаживает, делая кожу более нежной и сияющей. Давайте разберемся, как приготовить и применить эту волшебную маску.

Сливки
Фото: commons.wikimedia.org by Шивани шривастав, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сливки

Эта маска эффективно питает и смягчает кожу, придавая ей гладкость и упругость.

Ингредиенты:

  • Желатин — 1 столовая ложка;
  • Молоко — 100 мл;
  • Сливки — 1 столовая ложка.

Приготовление и применение:

  1. Залейте желатин молоком и оставьте на 40 минут для набухания.
  2. Нагрейте смесь на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения желатина, но не кипятите, чтобы не нарушить текстуру.
  3. Дайте маске немного остыть, затем добавьте сливки и тщательно перемешайте.
  4. Нанесите маску на шею и область декольте равномерным плотным слоем.
    Через 25 минут смойте теплой водой.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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