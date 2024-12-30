Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику

Мир макияжа становится всё более минималистичным, стремясь к упрощению и естественности. Однослойный макияж — это тренд, который позволяет добиться свежего и выразительного образа без эффекта "маски" на лице. Эта техника уже завоевала популярность благодаря своей простоте и универсальности.
Однослойный макияж подразумевает нанесение всех корректирующих продуктов — румян, бронзера, хайлайтера и консилера — до использования тонального крема.
Затем все слои аккуратно растушёвываются, создавая гармоничный и лёгкий образ. В отличие от традиционного макияжа, где тон накладывается вначале, здесь акцент делается на естественность и экономию времени.
Нанесите корректирующие средства
Добавьте тональное средство
Сбрызните лицо фиксатором
Растушуйте
Для этой техники подойдут следующие средства:
Хотя техника может показаться идеальной только для тех, у кого нет видимых несовершенств, это не так. В случае наличия высыпаний или покраснений, их можно точечно скрыть консилером, а затем продолжить выполнять макияж в однослойной технике.
Однослойный макияж — это отличный способ выглядеть ухоженно, сохраняя натуральность. Техника помогает избежать перегруженности косметикой и подходит для тех, кто ценит время и лёгкость в создании образа.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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