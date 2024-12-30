Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотистая корочка: как добиться идеального картофеля
Какой кефир самый полезный для здоровья и почему
Как создать красивый сад на кислой почве: три неожиданных кустарника
Как использовать соль в качестве подкормки? Об этом знают не все дачники
Ваш двигатель может выйти из строя этой зимой: узнайте, как этого избежать
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает
Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?

Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику

2:57
Моя семья » Красота и стиль

Мир макияжа становится всё более минималистичным, стремясь к упрощению и естественности. Однослойный макияж — это тренд, который позволяет добиться свежего и выразительного образа без эффекта "маски" на лице. Эта техника уже завоевала популярность благодаря своей простоте и универсальности.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

В чём суть однослойного макияжа

Однослойный макияж подразумевает нанесение всех корректирующих продуктов — румян, бронзера, хайлайтера и консилера — до использования тонального крема.

Затем все слои аккуратно растушёвываются, создавая гармоничный и лёгкий образ. В отличие от традиционного макияжа, где тон накладывается вначале, здесь акцент делается на естественность и экономию времени.

Как правильно сделать однослойный макияж

Нанесите корректирующие средства

  • Точечно распределите консилер под глаза, на покраснения или неровности.
  • Добавьте румяна на щеки, хайлайтер на скулы и бронзер вдоль контура лица.

Добавьте тональное средство

  • Нанесите тональный крем только на свободные участки кожи, не перекрывая нанесённые корректоры.

Сбрызните лицо фиксатором

  • Используйте спрей для фиксации, чтобы облегчить растушёвку и повысить стойкость макияжа.

Растушуйте

  • Мягкими движениями кисти или спонжа соедините текстуры, добиваясь плавного перехода между слоями.

Преимущества однослойного макияжа

  • Естественный вид: макияж выглядит лёгким и натуральным.
  • Экономия времени: техника проста и быстра в исполнении.
  • Универсальность: подходит как для повседневного, так и для вечернего образа.
  • Лёгкость в использовании: кремовые текстуры легко растушёвываются, создавая эффект "второй кожи".

Что нужно для однослойного макияжа

Для этой техники подойдут следующие средства:

  • Кремовые текстуры: румяна, хайлайтер и бронзер в форме стиков или жидкие.
  • Консилер: для точечного нанесения на проблемные зоны.
  • Тональный крем: лёгкий по текстуре, чтобы не перегружать лицо.
  • Фиксатор: спрей для облегчения растушёвки и увеличения стойкости макияжа.
    Кисти или спонж: для создания плавных переходов.

Подходит ли однослойный макияж всем

Хотя техника может показаться идеальной только для тех, у кого нет видимых несовершенств, это не так. В случае наличия высыпаний или покраснений, их можно точечно скрыть консилером, а затем продолжить выполнять макияж в однослойной технике.

Итог

Однослойный макияж — это отличный способ выглядеть ухоженно, сохраняя натуральность. Техника помогает избежать перегруженности косметикой и подходит для тех, кто ценит время и лёгкость в создании образа.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Музыкальный эксперт оценил идею группы Непара воссоединиться ради корпоративов
Шоу-бизнес
Музыкальный эксперт оценил идею группы Непара воссоединиться ради корпоративов Аудио 
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Российский шоу-бизнес
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом Аудио 
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Авто
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Какой кефир самый полезный для здоровья и почему
Как создать красивый сад на кислой почве: три неожиданных кустарника
Как использовать соль в качестве подкормки? Об этом знают не все дачники
Ваш двигатель может выйти из строя этой зимой: узнайте, как этого избежать
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает
Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?
В Египте расследуют причины нападения акулы на туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.