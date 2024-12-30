Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику

2:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мир макияжа становится всё более минималистичным, стремясь к упрощению и естественности. Однослойный макияж — это тренд, который позволяет добиться свежего и выразительного образа без эффекта "маски" на лице. Эта техника уже завоевала популярность благодаря своей простоте и универсальности.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка смывает макияж

В чём суть однослойного макияжа

Однослойный макияж подразумевает нанесение всех корректирующих продуктов — румян, бронзера, хайлайтера и консилера — до использования тонального крема.

Затем все слои аккуратно растушёвываются, создавая гармоничный и лёгкий образ. В отличие от традиционного макияжа, где тон накладывается вначале, здесь акцент делается на естественность и экономию времени.

Как правильно сделать однослойный макияж

Нанесите корректирующие средства

Точечно распределите консилер под глаза, на покраснения или неровности.

Добавьте румяна на щеки, хайлайтер на скулы и бронзер вдоль контура лица.

Добавьте тональное средство

Нанесите тональный крем только на свободные участки кожи, не перекрывая нанесённые корректоры.

Сбрызните лицо фиксатором

Используйте спрей для фиксации, чтобы облегчить растушёвку и повысить стойкость макияжа.

Растушуйте

Мягкими движениями кисти или спонжа соедините текстуры, добиваясь плавного перехода между слоями.

Преимущества однослойного макияжа

Естественный вид: макияж выглядит лёгким и натуральным.

макияж выглядит лёгким и натуральным. Экономия времени: техника проста и быстра в исполнении.

техника проста и быстра в исполнении. Универсальность: подходит как для повседневного, так и для вечернего образа.

подходит как для повседневного, так и для вечернего образа. Лёгкость в использовании: кремовые текстуры легко растушёвываются, создавая эффект "второй кожи".

Что нужно для однослойного макияжа

Для этой техники подойдут следующие средства:

Кремовые текстуры: румяна, хайлайтер и бронзер в форме стиков или жидкие.

румяна, хайлайтер и бронзер в форме стиков или жидкие. Консилер: для точечного нанесения на проблемные зоны.

для точечного нанесения на проблемные зоны. Тональный крем: лёгкий по текстуре, чтобы не перегружать лицо.

лёгкий по текстуре, чтобы не перегружать лицо. Фиксатор: спрей для облегчения растушёвки и увеличения стойкости макияжа.

Кисти или спонж: для создания плавных переходов.

Подходит ли однослойный макияж всем

Хотя техника может показаться идеальной только для тех, у кого нет видимых несовершенств, это не так. В случае наличия высыпаний или покраснений, их можно точечно скрыть консилером, а затем продолжить выполнять макияж в однослойной технике.

Итог

Однослойный макияж — это отличный способ выглядеть ухоженно, сохраняя натуральность. Техника помогает избежать перегруженности косметикой и подходит для тех, кто ценит время и лёгкость в создании образа.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.