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Мицеллярная вода: что это такое и как она может изменить ваш уход за кожей

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Мицеллярная вода — это деликатное очищающее средство, которое удаляет макияж и загрязнения с кожи, сохраняя при этом её гидролипидный баланс. Она не требует смывания, так как не пересушивает кожу и не раздражает слёзные железы, что делает её подходящей для всех типов кожи и снятия макияжа с глаз.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Мицеллярная вода состоит из мицелл — микроскопических соединений поверхностно-активных веществ, обладающих уникальными свойствами: они ослабляют действие раздражающих компонентов, нейтрализуют вредные химические вещества и захватывают мельчайшие частицы жира.

Благодаря своим свойствам мицеллярная вода является эффективным и бережным средством для очищения кожи. Мицеллы работают как магниты, притягивая частички макияжа и жира, которые затем легко удаляются ватным диском. При этом липидная структура кожи не повреждается, что предотвращает ощущение дискомфорта и сухости после использования.

Мицеллярная вода может использоваться ежедневно для очищения и тонизирования кожи лица, но для более глубокого очищения или удаления водостойкого макияжа следует применять другие специализированные средства.

Уточнения

Мицеллы (уменьшительное от лат. mica «частица, крупинка») — это агрегаты поверхностно-активных веществ (ПАВ) в коллоидном растворе (зо́лe), состоящие из большого количества амфифильных молекул.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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