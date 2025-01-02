Как не ошибиться с выбором крема для лица после 40 — рекомендации косметолога

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С возрастом наша кожа нуждается в особом уходе, поэтому выбор крема становится ключевым. Важно подходить к этому вопросу осознанно, не полагаясь только на рекламу или привлекательный дизайн упаковки.

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Состав. Врач-косметолог Наталья Хабас в разговоре с Леди Mail советует обращать внимание на порядок ингредиентов в составе. Активные вещества должны быть в начале списка, так как они составляют основу формулы. Если они находятся ближе к концу, их концентрация будет ниже, и эффективность крема может оказаться недостаточной. Следует избегать средств, где глицерин и вода стоят на первых позициях, за которыми следуют консерванты и стабилизаторы. Такие продукты едва ли принесут пользу коже. Специализированные линейки. Для достижения наилучших результатов женщинам рекомендуется использовать комплексный уход, выпускаемый одной маркой. Выбирайте бренды, предлагающие полный набор средств: кремы, сыворотки, бальзамы и другие продукты. Важно, чтобы все средства были выпущены одной маркой и относились к одной линейке. Это обеспечит их совместимость и усилит общий эффект. Советы эксперта.

Наталья Хабас подчеркивает, что подбор средств для ухода за кожей после 40 лет должен быть индивидуальным. Лучше всего обратиться к специалисту (эстетисту, врачу-косметологу или дерматологу), который сможет учесть особенности вашей кожи и предложить оптимальные продукты.

Также важно правильно хранить косметику. Держите крем в спальне или другой комнате, где нет перепадов температуры, или в холодильнике. Избегайте хранения в ванной, так как это может привести к преждевременной порче продукта.

Регулярное использование крема также играет важную роль. Разделение на дневной и ночной уход часто носит маркетинговый характер. Исключение составляют кремы с кислотами и ретинолом, которые рекомендуется наносить только вечером. Средства с SPF, напротив, подходят для дневного ухода.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).





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