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Как сделать макияж, чтобы румяна продержались весь день: 5 проверенных советов

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете о стойком макияже, который сохранит свежесть и яркость на весь день? Мы подготовили для вас несколько простых, но эффективных советов. Следуя им, вы сможете избежать неприятных сюрпризов и всегда выглядеть безупречно, ваша кожа будет свежей, а щёчки — нежными и яркими, как будто вы только что нанесли на них румяна.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна
  1. Увлажняйте кожу. Перед нанесением макияжа обязательно очистите и увлажните кожу. Это поможет избежать шелушения, неровного покрытия и образования "хлопьев" из косметики. Увлажняющий крем необходим даже для жирной кожи, чтобы макияж ложился ровно и держался дольше.
  2. Не забывайте про праймер. Праймер — это незаменимое средство для стойкого макияжа. Он не только улучшает сцепление декоративной косметики с кожей, но и выравнивает микрорельеф, предотвращая скатывание и растекание тонального средства. Особенно важно использовать праймер в жаркую погоду, когда кожа склонна к повышенному потоотделению.
  3. Выбирайте тональные средства с жидкой текстурой. Тональные флюиды — идеальный выбор для стойкого макияжа. Они позволяют смешивать румяна прямо на коже, обеспечивая естественный и деликатный оттенок. Жидкие тональные средства также помогают избежать эффекта "наливных яблочек" и придают коже здоровое сияние.
  4. Наносите румяна в несколько слоев. Для создания стойкого и гармоничного макияжа важно соблюдать правильную последовательность нанесения средств. Сначала используйте кремовые или гелевые румяна, которые обеспечат плотное покрытие. Затем, при необходимости, добавьте пудровые румяна для более легкого и естественного эффекта. Такой подход позволит достичь идеального оттенка, который будет гармонично сливаться с кожей.
  5. Не игнорируйте фиксацию макияжа. Чтобы макияж держался весь день, не забудьте зафиксировать его с помощью специального финиш-спрея. Это средство создаст на коже тонкую защитную пленку, которая предотвратит скатывание и потускнение макияжа. Наносите финиш-спрей с расстояния 15-20 см, равномерно орошая кожу.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. 

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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