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Топ-10 антивозрастных кремов для лица после 40 лет: выбор редакции Леди Mail

4:15
Моя семья » Красота и стиль

В этом списке собраны лучшие кремы для лица, которые подойдут женщинам старше 40 лет. Предложенный гайд рекомендован экспертом, косметологом и директором клиники "Мелситек" Натальей Хабас, которая поделилась важными рекомендациями по выбору косметики с Леди Mail.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Основные компоненты антивозрастных кремов

Для того чтобы антивозрастной крем приносил максимальную пользу, в его состав должны входить определённые активные ингредиенты. Обратите внимание на следующие компоненты:

  • Гиалуроновая кислота — увлажняет кожу и улучшает её тонус.
  • Витамин С — помогает бороться с возрастной пигментацией.
  • Ретинол (витамин А) — стимулирует выработку коллагена и эластина, омолаживает кожу и регулирует работу сальных желёз.

Топ-10 эффективных кремов для лица после 40 лет

Не существует универсального крема, который подойдёт всем женщинам старше 40. Для выбора подходящего средства необходимо учитывать индивидуальные особенности кожи. Советы подруг и коллег могут быть полезными, но реакция на косметику часто бывает индивидуальной.

  1. Rexaline Антивозрастной регенерирующий крем для лица и шеи. Подходит для использования утром и вечером. Уменьшает глубокие морщины, улучшает тонус и эластичность кожи. Особенно рекомендуется для сухой кожи благодаря комплексу масел и экстрактов.
  2. Revitalift Лазер Х3, L'Oreal Paris. Дневной крем для максимального эффекта рекомендуется использовать в паре с ночным средством. Активно обновляет ткани, стимулирует выработку коллагена, уменьшает морщины и выравнивает цвет лица.
  3. Anti-Age DMAE Cream, Aravia Professional. Омолаживающий крем с ДМАЭ для зрелой кожи с первыми признаками старения. Улучшает циркуляцию крови, повышает уровень кислорода в тканях, избавляет от сухости кожи и регулирует работу сальных желёз.
  4. Lavender organic oil, Biofresh. Лёгкий крем для летнего ухода. Быстро впитывается, не оставляя следов, и содержит кератины, которые придают коже свежий и цветущий вид, а также ускоряют регенерацию тканей.
  5. Антивозрастной крем с ретинолом и пептидами, Dr. Sea. Подходит для сухой кожи. Возвращает коже сияние, делает её более эластичной и шелковистой, избавляет от неровностей и следов постакне. Пептиды в составе подавляют белки, вызывающие старение клеток.
  6. Mezolux, Librederm. Ночной биоармирующий крем с морскими водорослями. Восстанавливает плотность, упругость и эластичность кожи во время сна, поддерживает естественный защитный барьер.
  7. Liftactiv Collagen Specialist, Vichy. Эффективно борется с морщинами и другими признаками старения, сохраняет упругость кожи и здоровый внешний вид. Регулярное применение корректирует овал лица, а лёгкая текстура не оставляет ощущения плёнки.
  8. Лифтинг-крем, Le Santi. Содержит мощный комплекс из пробиотиков и пребиотиков, которые нормализуют микробиоту кожи и улучшают её тонус. В состав также входит бакучиол — растительный аналог ретинола с антиоксидантным эффектом.
  9. Антивозрастной крем, Swiss Image. В состав входят экстракты снежных водорослей и коры африканской берёзы. Стимулируют регенерацию клеток, активируют выработку эластина и коллагена, борются с вредными свободными радикалами. Предотвращает отёки, пигментацию и поддерживает нормальный уровень влаги.
  10. White Truffle Extra-Firming Cream, d'Alba. Корейский крем с натуральными экстрактами, в том числе белого трюфеля, и комплексом масел. Омолаживает кожу, устраняет сухость и стянутость, помогает справиться с возрастными изменениями, раздражением и повреждениями.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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