Топ-7 самых модных окрашиваний волос в 2025 году

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В 2025 году мода на окрашивание волос обещает быть смелой и персонализированной. Эксперты предлагают обратить внимание на несколько трендов, которые станут особенно популярными. О самых трендовых оттенках волос в 2025 году рассказала Елена Теплых, технолог бренда Mone Professional в разговоре с Леди Mail.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марго Робби

Контурное окрашивание. Контурное окрашивание подчеркивает черты лица за счет аккуратных прядей разного оттенка. Этот тренд будет актуален как для знаменитостей, так и для обычных девушек. Дженнифер Лопес недавно обновила свой образ, добавив теплые карамельные и медные пряди, которые визуально омолаживают и придают объём. Пастельные оттенки. В 2025 году цветные пряди станут мягче и пастельнее. Персиковые, лавандовые и розовые оттенки подойдут тем, кто хочет добавить яркости без радикальных изменений. Кайли Дженнер демонстрирует, как пастельные цвета могут быть эффектными и яркими. Сияющий блонд. Платиновый и медовый блонд остаются в тренде, но теперь акцент делается на естественность и сияние. Марго Робби с ее любовью к натуральному блонду демонстрирует идеальный "здоровый блонд". Это мягкий оттенок с легким сиянием, подчеркивающий текстуру и здоровье волос. Огненные оттенки рыжего. Рыжие оттенки снова в моде и продолжают завоевывать сердца. В 2025 году популярны огненные и медные тона, подчеркивающие индивидуальность и добавляющие образу страсти. Певица Дуа Липа выбрала глубокий бордовый цвет, демонстрируя смелость и уверенность в себе. Многослойное окрашивание. Балаяж и омбре продолжают развиваться, становясь более многослойными и адаптированными под индивидуальные особенности. Сложные техники окрашивания создают естественный объем и текстуру. Белла Хадид выбрала балаяж с несколькими оттенками блонда и карамели, создавая эффект солнечных бликов. Шоколадный оттенок. Для тех, кто предпочитает натуральные цвета, 2025 год принесет вдохновение в виде экспериментов с глубокими коричневыми и каштановыми тонами. Эти цвета станут насыщеннее и ярче благодаря современным техникам окрашивания. Ева Лонгория выбрала глубокий шоколадный оттенок, подчеркивающий ее природную красоту. Металлические оттенки. Для смелых личностей в 2025 году актуальны металлические оттенки: серебристый, бронзовый и медный металлик. Эти цвета выглядят футуристично и подчеркивают уникальность образа. Леди Гага удивила поклонников серебристым цветом волос, который стал настоящим хитом и идеально сочетается с ее эксцентричным стилем.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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