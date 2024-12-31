Зима не страшна: как защитить ногти и кожу рук от холода

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением холодов ногти становятся хрупкими из-за сухого воздуха в помещении и низкой температуры на улице. Оксана Львова, основатель маникюрной студии Pono и массажного дома Kushetka, рассказала Леди Mail, как защитить ногти от холода, предотвратить ломкость и расслоение.

Фото: flickr.com by Courtney Rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тёмный маникюр

По словам эксперта, холод и ветер лишают ногти натуральных масел, необходимых для эластичности и прочности. Дефицит микроэлементов приводит к трещинам, микротравмам и пигментации, что портит внешний вид и вызывает дискомфорт.

Как защитить руки на улице

Носите перчатки, чтобы сохранить тепло, влагу и предотвратить травмы. Перед выходом можно нанести увлажняющий крем на кожу и кутикулы для мягкости и эластичности.

Как питаться, чтобы укрепить ногти

Включите в рацион витамины и минералы:

Биотин: способствует образованию коллагена, борется с ломкостью (яйца, миндаль, бобовые).

Витамин Е: защищает ногти от повреждений (орехи, семена, листовая зелень).

Цинк: благоприятствует росту и восстановлению тканей (мясо, морепродукты, пшеничные зародыши, рисовые отруби, морковь).

Железо: предотвращает отслаивание ногтевой пластины (красное мясо, рыба, шпинат, чечевица).

Омега-3 жирные кислоты: поддерживают гибкость и красоту ногтей (жирная рыба, печень трески, оливковое масло, кунжут, льняное семя).

Ешьте свежие фрукты и овощи для укрепления иммунитета. Избегайте несбалансированных диет, чтобы избежать нехватки питательных веществ. Защитные кремы создают дышащую пленку на коже, снижая воздействие вредных веществ.

Когда обращаться к специалисту

Изменение цвета ногтей и неровности могут быть признаками грибковой инфекции или серьезных проблем с организмом. Обратитесь к дерматологу или подологу для точного определения проблемы и лечения.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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