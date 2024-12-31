Зима не страшна: как защитить ногти и кожу рук от холода

С наступлением холодов ногти становятся хрупкими из-за сухого воздуха в помещении и низкой температуры на улице. Оксана Львова, основатель маникюрной студии Pono и массажного дома Kushetka, рассказала Леди Mail, как защитить ногти от холода, предотвратить ломкость и расслоение.
По словам эксперта, холод и ветер лишают ногти натуральных масел, необходимых для эластичности и прочности. Дефицит микроэлементов приводит к трещинам, микротравмам и пигментации, что портит внешний вид и вызывает дискомфорт.
Как защитить руки на улице
Носите перчатки, чтобы сохранить тепло, влагу и предотвратить травмы. Перед выходом можно нанести увлажняющий крем на кожу и кутикулы для мягкости и эластичности.
Как питаться, чтобы укрепить ногти
Включите в рацион витамины и минералы:
Ешьте свежие фрукты и овощи для укрепления иммунитета. Избегайте несбалансированных диет, чтобы избежать нехватки питательных веществ. Защитные кремы создают дышащую пленку на коже, снижая воздействие вредных веществ.
Когда обращаться к специалисту
Изменение цвета ногтей и неровности могут быть признаками грибковой инфекции или серьезных проблем с организмом. Обратитесь к дерматологу или подологу для точного определения проблемы и лечения.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
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