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Зима не страшна: как защитить ногти и кожу рук от холода

2:10
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением холодов ногти становятся хрупкими из-за сухого воздуха в помещении и низкой температуры на улице. Оксана Львова, основатель маникюрной студии Pono и массажного дома Kushetka, рассказала Леди Mail, как защитить ногти от холода, предотвратить ломкость и расслоение.

Тёмный маникюр
Фото: flickr.com by Courtney Rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тёмный маникюр

По словам эксперта, холод и ветер лишают ногти натуральных масел, необходимых для эластичности и прочности. Дефицит микроэлементов приводит к трещинам, микротравмам и пигментации, что портит внешний вид и вызывает дискомфорт.

Как защитить руки на улице

Носите перчатки, чтобы сохранить тепло, влагу и предотвратить травмы. Перед выходом можно нанести увлажняющий крем на кожу и кутикулы для мягкости и эластичности.

Как питаться, чтобы укрепить ногти

Включите в рацион витамины и минералы:

  • Биотин: способствует образованию коллагена, борется с ломкостью (яйца, миндаль, бобовые).
  • Витамин Е: защищает ногти от повреждений (орехи, семена, листовая зелень).
  • Цинк: благоприятствует росту и восстановлению тканей (мясо, морепродукты, пшеничные зародыши, рисовые отруби, морковь).
  • Железо: предотвращает отслаивание ногтевой пластины (красное мясо, рыба, шпинат, чечевица).
  • Омега-3 жирные кислоты: поддерживают гибкость и красоту ногтей (жирная рыба, печень трески, оливковое масло, кунжут, льняное семя).

Ешьте свежие фрукты и овощи для укрепления иммунитета. Избегайте несбалансированных диет, чтобы избежать нехватки питательных веществ. Защитные кремы создают дышащую пленку на коже, снижая воздействие вредных веществ.

Когда обращаться к специалисту

Изменение цвета ногтей и неровности могут быть признаками грибковой инфекции или серьезных проблем с организмом. Обратитесь к дерматологу или подологу для точного определения проблемы и лечения.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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