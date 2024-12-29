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Эти два лекарственных растения укрепят ваши волосы и мгновенно их увлажнят

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Крапива и розмарин — два лекарственных растения, которые издревле ценились за их полезные свойства для ухода за волосами.

Розмарин
Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Розмарин

Крапива

Крапива богата витаминами, минералами и активными соединениями, которые укрепляют волосы от корней. Ее свойства включают улучшение кровообращения в коже головы, что не только укрепляет волосы, но и борется с такими заболеваниями, как перхоть и чрезмерное количество жира.

  1. Настой крапивы. Отварите горсть листьев крапивы в половине литра воды в течение 10 или 15 минут. Процедив и охладив смесь, нанесите ее на чистые волосы, оставьте на 15 минут, а затем смойте теплой водой. Повторяйте процедуру до трех раз в неделю для достижения наилучших результатов.
  2. Маска для волос. Смешайте настой крапивы со столовой ложкой меда и кокосового масла (или оливкового). Нанесите эту смесь на сухие волосы перед душем и оставьте на 20-30 минут. Затем смойте обычным шампунем. Это лечение можно проводить один раз в неделю.

Все преимущества розмарина

Розмарин известен своими эфирными маслами, которые по-разному полезны для волос. Это растение стимулирует кровообращение в коже головы, что имеет решающее значение для предотвращения выпадения волос и стимулирования здорового роста. Розмарин придает здоровый блеск и действует как натуральный кондиционер, улучшая текстуру волос.

Приготовить воду с розмарином в домашних условиях очень просто. Для этого потребуется 100 граммов листьев розмарина и литр воды. Вскипятите воду и, когда она закипит, снимите с огня. Добавьте розмарин и оставьте в горячей воде на 10 минут. Затем процедите смесь, дайте ей остыть, и она будет готова к использованию в качестве тоника для волос. Наносите после мытья волос, чтобы укрепить их и предотвратить выпадение.

 

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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