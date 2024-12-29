Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 ароматов, которые помогут вам создать новогоднюю атмосферу
Веретенников считает, что Зенит не мог пресытиться победами, как все считают
Маленькая ванная без компромиссов: как сохранить стиль и функциональность
Стразы, принты и блеск: самые стильные нарядные джинсы
Острая горчица: готовим просто и быстро с секретным ингредиентом
Как достичь идеального роста дихондры: полезные рекомендации
Как распознать и лечить нарушения кислотно-щелочного баланса
Почему статица — идеальное растение для вашего сада? Узнайте больше!
Что вызывает урчание в животе и как это предотвратить

Правила ухода за кожей головы: мифы о перхоти, которые мешают

3:24
Моя семья » Красота и стиль

Перхоть — распространенная проблема, которая может затронуть людей любого возраста. Она часто вызывает дискомфорт, снижает уверенность в себе и усложняет повседневную жизнь.

Волосы
Фото: freepik by cookie-studio
Волосы

Но вокруг перхоти сложилось множество мифов, которые мешают понять её природу и выбрать правильное лечение. Разберем основные заблуждения и объясним, почему в них не стоит верить.

Миф №1. Перхоть заразна

Перхоть — это не болезнь, а симптом, часто связанный с себорейным дерматитом. Это состояние поражает кожу головы и другие участки тела, богатые сальными железами, но заразиться им невозможно.

Себорейный дерматит провоцируют грибки рода Malassezia, которые в норме присутствуют на коже большинства людей. Проблемы возникают, если нарушается баланс кожного сала или ослабевает защитный барьер кожи. В таких условиях грибки начинают активно размножаться, что приводит к образованию перхоти.

Важно помнить: хотя перхоть и не передается, правила личной гигиены — индивидуальные расчески, полотенца — остаются актуальными для предотвращения других кожных проблем.

Миф №2. Перхоть — результат плохой гигиены

Перхоть не связана с частотой мытья головы. Более того, частое использование очищающих средств может повредить кожный барьер, усугубляя симптомы.

Причины появления перхоти часто лежат глубже и связаны с такими факторами, как:

  • Стрессы и эмоциональное напряжение.
  • Гормональные изменения.
  • Ослабление иммунитета.
  • Заболевания нервной системы.
  • Повреждения кожи головы.

Мытье головы само по себе не устранит перхоть. Для решения проблемы необходим комплексный подход.

Миф №3. Перхоть — это результат сухости кожи головы

Перхоть может возникнуть при любом типе кожи головы. Её появление зависит от состояния кожного барьера и активности сальных желез.

Существует несколько форм себорейного дерматита:

  • Сухая: перхоть мелкая, легко отделяется и осыпается на волосы и одежду.
  • Жирная: выделяется избыток кожного сала, чешуйки крупные и желтоватые.
  • Смешанная: на разных участках кожи могут проявляться обе формы.

Определить точную форму себореи и её причины может только специалист.

Миф №4. Перхоть можно устранить с помощью обычных шампуней

Косметические шампуни не способны устранить истинные причины появления перхоти. Они лишь временно убирают видимые проявления, не затрагивая основного фактора — активности грибков.

Эффективное лечение должно включать противогрибковые компоненты, которые устраняют причину проблемы, уменьшают зуд и шелушение. Однако для подбора подходящего средства рекомендуется обратиться к врачу.

Итог

Перхоть — это не просто косметическая проблема. Она сигнализирует о состоянии кожи и может указывать на нарушения в организме. Для борьбы с перхотью важно не верить в мифы, а доверить лечение профессионалам. Это поможет избавиться от проблемы и вернуть уверенность в себе.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Музыкальный эксперт оценил идею группы Непара воссоединиться ради корпоративов
Шоу-бизнес
Музыкальный эксперт оценил идею группы Непара воссоединиться ради корпоративов Аудио 
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Наука и техника
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Острая горчица: готовим просто и быстро с секретным ингредиентом
Как достичь идеального роста дихондры: полезные рекомендации
Как распознать и лечить нарушения кислотно-щелочного баланса
Почему статица — идеальное растение для вашего сада? Узнайте больше!
Что вызывает урчание в животе и как это предотвратить
Как предотвратить выпадение волос? 4 важных теста
Простое правило — и ваши хвойные переживут морозы
Apple больше не сможет продавать старые iPhone в ЕС из-за зарядки
Новогодняя традиция без риска: как правильно пить шампанское с пеплом
Киев не останется без света: Польша опять протянула руку помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.