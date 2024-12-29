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Новый взгляд на обувь: почему бургунди вытесняет черный

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Черные сапоги всегда считались универсальной классикой. Но мода не терпит застоя, и этой зимой их уверенно потеснили сапоги в оттенках бургунди и глубокого бордо. Новый тренд стал не просто альтернативой, а способом добавить в образы яркость, драматизм и свежесть.

Сапоги
Фото: freepik by senivpetro
Сапоги

Почему бургунди стал фаворитом

Темно-красный оттенок, напоминающий сочные черешни, еще летом стал центром внимания модных коллекций. Осенью он закрепил позиции, а зимой сапоги в оттенках бордо и бургунди завоевали статус универсального и элегантного выбора.

Причины популярности

  • Глубина и сложность цвета: бургунди выглядит благородно, добавляя образу индивидуальность.
  • Универсальность: он легко сочетается с базовыми вещами гардероба, но при этом делает лук интереснее, чем привычный черный.
  • Сезонный колорблокинг: этот оттенок завершает образы, делая их гармоничными и глубокими.

Как выбрать идеальные сапоги

Чтобы бордовые сапоги стали вашим идеальным вариантом, учтите следующие моменты:

  • Материал: кожа с легким блеском, замша или лакированная поверхность особенно эффектно подчеркивают насыщенность цвета.
  • Форма: прямое голенище и устойчивый каблук — беспроигрышный выбор. Высокие сапоги до колена подчеркнут элегантность, а ботильоны подойдут для городских будней.
  • Минимализм: избегайте излишнего декора: сам цвет уже является ярким акцентом.

С чем носить бордовые сапоги

Эти сапоги настолько универсальны, что легко заменяют черные в привычных образах. Вот несколько идей для вдохновения:

Базовые сочетания

  • Светло-голубой деним + кремовый свитер + пальто оттенка капучино — простой, но эффектный образ. Альтернатива: черные или коричневые брюки из экокожи в паре с бургунди.

Женственные луки

  • Платья миди в молочных, серых или пудрово-розовых тонах подчеркнут богатство бордового оттенка. Сапоги в этом случае работают как самостоятельный акцент.

Цветовые комбинации

  • Нейтральные: черный, белый, серый, бежевый.
  • Теплые: горчичный, терракотовый, хаки.
  • Холодные: голубой, синий, пудрово-розовый.

Эксперименты для смелых

Попробуйте

  • Колорблок: соединяйте бургунди с фуксией, темным изумрудом или насыщенным горчичным.
  • Монохром: образы в бордовой палитре с разными текстурами тканей — от шерсти до шелка.

Сапоги оттенков бордо стали модной базой зимы, предлагая стильный и универсальный способ сделать акцент в образе.

Уточнения

Сапоги́ — вид обуви с высокими голенищами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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