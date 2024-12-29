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Почему так важен сон? Вот как может измениться ваша кожа, если вы будете высыпаться

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Ваша кожа будет вырабатывать коллаген

Коллаген — это белковая структура, необходимая коже, чтобы она выглядела молодо. Без него кожа обвисает и становится морщинистой. Коллаген вырабатывается кожей во время сна. 

уход за кожей
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
уход за кожей

Ваша кожа получает увлажнение

Мешки под глазами и круги часто образуются из-за того, что ваше тело не смогло должным образом увлажнить кожу в течение ночи из-за недостатка сна. Во время сна гидратация организма восстанавливается, доставляя больше влаги в кожу и выводя лишнюю воду, а также токсины из кожи.

Средства для кожи работают более эффективно

Те очищающие средства для кожи, увлажняющие и антивозрастные кремы будут работать наилучшим образом, когда вы дадите своей коже отдых, которого она заслуживает. Сон позволяет коже восстанавливать поврежденные клетки и обеспечивать постоянный кровоток каждую ночь. Любые продукты, которые вы наносите на кожу после качественного сна, будут работать лучше, потому что у них есть здоровая, сияющая основа для работы.

Вы предотвращаете стресс кожи

Сон является естественным противоядием от стресса. Но он также полезен для предотвращения негативного влияния стресса на вашу кожу.

Кортизол, также известный как гормон стресса, увеличивается в течение дня, и если вы пропустите хороший ночной сон, вы повысите его уровень еще больше.

Вы можете хорошо питаться и использовать правильные средства по уходу за кожей, но если вы не будете хорошо спать, ваша кожа не будет такой красивой и здоровой, какой она могла бы быть. 

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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