Кандидат медицинских наук, врач-косметолог и заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова поделилась своим мнением о шампунях, не содержащих силиконы.
Силиконы — это синтетические вещества, которые часто встречаются в косметических продуктах, включая шампуни. Они придают волосам гладкость и блеск, создавая эффект тонкой пленки. Однако некоторые люди сомневаются в безопасности этих компонентов и предпочитают выбирать шампуни без них, рассказала Анпилогова в беседе с Леди.Mail.
Почему стоит выбирать шампуни без силиконов?
Шампуни без силиконов обычно содержат более натуральные и щадящие ингредиенты, которые не создают на волосах защитной пленки. Это позволяет коже головы дышать и функционировать нормально. Такие продукты особенно подходят для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергиям.
Какие шампуни без силикона выбрать?
Хотя сами по себе шампуни без силикона не опасны, важно обращать внимание на их состав. Некоторые из них могут содержать агрессивные очищающие средства, такие как SLS, которые могут пересушивать волосы и кожу. Поэтому перед покупкой рекомендуется внимательно изучить этикетку.
Как часто использовать шампуни без силикона?
Частота использования шампуней без силикона зависит от типа и состояния ваших волос. Жирные и нормальные волосы можно мыть 2-3 раза в неделю, а сухие или поврежденные — один или два раза. Важно учитывать индивидуальные потребности ваших волос и адаптировать уход под них.
Шампуни без силиконов рекомендуются в следующих случаях:
Противопоказания и меры предосторожности
Шампуни без силикона обычно не имеют противопоказаний, но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
Шампуни без силиконов — отличный выбор для тех, кто ищет более натуральный уход за волосами. Однако важно выбирать качественные продукты с хорошим составом и учитывать особенности своих волос. Экспериментируя с различными средствами, вы сможете найти то, что подходит именно вам.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.