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Секреты ухода за руками: как защитить кожу от холода и пересыхания

3:33
Моя семья » Красота и стиль

Зимой мы часто забываем о том, что руки нуждаются в особом уходе. Холодный воздух и постоянные домашние дела, такие как мытье посуды или уборка, делают кожу рук сухой и грубой.

Пенка для умывания
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенка для умывания

При этом женщины часто не замечают, как руки стареют быстрее, чем лицо, — и это неудивительно. Но не переживайте, есть простые способы вернуть рукам нежность и увлажнение, даже в самые холодные дни. Секретами ухода делится косметолог Ирина Созинова, которая помогает женщинам оставаться молодыми и красивыми уже более 14 лет.

1. Интенсивное увлажнение — первый шаг к здоровым рукам

В холодное время года воздух буквально "высасывает" влагу из кожи, что приводит к сухости и трещинам. Чтобы этого избежать, увлажнение должно стать вашей привычкой. Используйте кремы с глицерином или маслами (например, масло ши или кокосовое), которые создают защитный барьер и удерживают влагу внутри кожи. Обрабатывайте не только ладони, но и кутикулы — они также нуждаются в защите от холода.

Парафиновые ванночки — еще один отличный способ вернуть коже мягкость. Косметолог Ирина Созинова рекомендует делать такие процедуры во время маникюра.

"Парафин создает защитную пленку, которая помогает удерживать влагу, улучшает кровообращение и способствует более глубокому проникновению активных компонентов кремов и масел", — поясняет эксперт.

2. Защита от холода — перчатки на помощь

Носите перчатки, как только выходите на улицу. Это один из самых простых, но эффективных способов защитить кожу рук от воздействия низких температур. Отдавайте предпочтение перчаткам из натуральных материалов, таких как кожа, шерсть или трикотаж. Эти ткани позволяют коже "дышать" и при этом защищают ее от холода, не вызывая раздражений.

3. Ночные маски — магия ночного ухода

Ночью кожа восстанавливается быстрее, поэтому стоит использовать это время с умом. Наносите на руки плотный увлажняющий крем или масло перед сном, а затем надевайте хлопчатобумажные перчатки.

"Это усиливает эффект крема, позволяя активным компонентам глубже проникать в кожу и работать всю ночь", — добавляет косметолог.

Утром руки будут мягкими и увлажненными, а сам уход будет еще более эффективным.

4. Пилинг — для свежести и мягкости

Скрабирование — не только для лица. Чтобы кожа на руках оставалась гладкой и свежей, используйте мягкий пилинг раз в неделю. Он помогает избавиться от омертвевших клеток и стимулирует обновление кожи. После пилинга не забудьте нанести увлажняющий крем, чтобы успокоить и питать кожу.

5. Увлажнение изнутри — заботимся о коже на клеточном уровне

Помимо наружного ухода, не забывайте поддерживать водный баланс. Увлажнение изнутри так же важно, как и наружное. Пейте достаточно воды, чтобы кожа могла восстанавливаться и не теряла своей эластичности. Также включайте в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как лосось и грецкие орехи. Они помогают поддерживать увлажненность кожи и способствуют ее восстановлению.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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