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Секреты смывки краски с волос без повреждений

3:52
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь случайно выбрали не тот цвет для волос и теперь хотите вернуть свой натуральный оттенок? Не волнуйтесь, есть способы сделать это за один день! Конечно, всё не так просто, и некоторые методы могут быть довольно рискованными, но при правильном подходе результат вас приятно удивит.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Профессиональные средства для смывки краски с волос

Если вы хотите добиться быстрого эффекта, вам подойдут специальные профессиональные средства. Они продаются в магазинах профессиональной косметики, салонах красоты или онлайн. Этот метод можно назвать экспериментом, потому что результат может быть непредсказуемым. Однако если строго следовать инструкции, процесс обычно проходит успешно.

При выборе смывки важно учитывать несколько факторов:

  • Длина и густота волос — чем длиннее и гуще волосы, тем больше средства понадобится.
  • Цвет волос — для смывания свежего окрашивания понадобится меньше средства, а для "выхода" из темных оттенков — больше.
  • Частота окрашиваний — если вы часто красите волосы, вам, вероятно, потребуется больше упаковок.

Не забывайте, что при использовании профессиональной смывки, нужно следовать инструкциям. Мыть волосы перед процедурой не нужно. Обычно процедура состоит из нескольких этапов: сначала смешивают восстанавливающее средство с катализатором, затем наносят нейтрализатор.

Шампуни для смывки также могут быть эффективными, но здесь придется провести несколько процедур — от 5 до 7 раз, чтобы достичь заметного результата. Эти средства можно использовать для более мягкого осветления, а шампуни для удаления перхоти тоже подходят для смывки, но с менее выраженным эффектом.

Натуральные средства: как смыть краску с волос в домашних условиях?

Если вы не хотите использовать агрессивные химические средства, есть несколько народных способов, которые помогут осветлить волосы и вернуть им более естественный оттенок.

Смываем светлую краску

Когда волосы становятся светлыми из-за краски, это обычно означает, что натуральный пигмент из волос был выведен. Чтобы избавиться от нежелательной желтизны, можно использовать растительные масла, такие как кокосовое или репейное. Также отличным вариантом будет дегтярное мыло. Однако после использования мыла важно нанести увлажняющий бальзам.

Если оттенок все еще не устраивает, можно повторно покрасить волосы в более подходящий цвет или же подождать, пока они отрастут до натурального оттенка.

Как смыть рыжую краску

Рыжие оттенки — одни из самых сложных для смывания. Для лучшего результата в этом случае подойдут профессиональные средства. Однако и народные способы тоже могут быть эффективными. Одним из лучших средств для смывания рыжего оттенка является репейное масло. Оно поможет уменьшить яркость цвета и осветлить волосы. Масло нужно держать на волосах от 5 до 6 часов, чтобы добиться заметного эффекта.

Как избавиться от темной краски

Темные краски, не содержащие аммиака, часто смываются легче. Цвет постепенно станет светлее примерно через месяц. Для ускорения этого процесса можно использовать специализированные шампуни или смывки. Если хотите обойтись без химии, попробуйте средства из народной аптеки: масло, кефир или майонез отлично осветляют волосы.

Для быстрого смывания красного пигмента из темной краски можно воспользоваться смесью с корицей, которая ускоряет процесс. Еще один вариант — перекрасить волосы в новый оттенок безамиачной краской.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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