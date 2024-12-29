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Липосакция и подтяжка плеч: как вернуть красивую форму рук

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Проблемы с кожей и жировыми отложениями на верхней части рук — частое явление для женщин. Это не только возрастная проблема, но и следствие резких перепадов веса или даже интенсивных физических нагрузок. Задняя поверхность плеч — зона, которая требует особого внимания, поскольку именно здесь часто образуются так называемые "жировые ловушки". Почему это происходит и какие методы могут помочь вернуть упругость кожи?

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Причины проблем с кожей на плечах

Как правило, проблема с дряблостью кожи на плечах и жировыми отложениями затрагивает женщин, которые пережили значительные колебания веса или занимались спортом, что привело к гипертрофии мышц. С возрастом эта область становится еще более проблемной — мышцы теряют тонус, а кожа растягивается и теряет свою эластичность.

Особенность данной зоны заключается в том, что старение в области плеч проявляется не только в провисании мышц, но и в избытке или, наоборот, в полном отсутствии жировых отложений. Внешний вид кожи ухудшается из-за потери подкожного жира и растянутой кожи. Как справиться с такими изменениями?

Косметология или пластическая хирургия: что выбрать

Когда изменения на коже плеч не слишком выражены, можно попробовать косметологические методы, направленные на улучшение состояния тканей. Однако важно помнить, что на начальном этапе легче предотвратить проблему, чем лечить её.

Косметологические методы

  • Мезотерапия — курс инъекций гиалуроновой кислоты помогает подтянуть и увлажнить кожу, улучшив её текстуру.
  • Биоармирование — инъекции полимолочной или гиалуроновой кислоты создают лифтинг-эффект, заполняя пустоты и подтягивая ткани.
  • SMAS-лифтинг — один из самых эффективных методов, который воздействует не только на дерму, но и на глубокие мышцы. Процедура подтягивает кожу, уплотняет ткани и даёт видимый омолаживающий эффект.
  • Радиоволновой лифтинг — процедуры с аппаратами типа Fractora, Morpheus8 или FaceTite позволяют не только подтянуть кожу, но и избавиться от излишков жира. FaceTite особенно эффективен, поскольку сочетает радиоволновой лифтинг с липосакцией.

Малоинвазивные процедуры

Радиочастотная липосакция, как в случае с FaceTite, является отличным выбором для тех, кто хочет решить две проблемы сразу: избавиться от лишнего жира и подтянуть кожу. Процедура не требует длительного восстановительного периода, и пациентам проще пережить восстановление.

Когда необходима брахиопластика

Если же проблема с провисанием кожи и жира слишком выражена, единственным эффективным решением остаётся брахиопластика. Это хирургическая операция, в ходе которой удаляются избыточные ткани. Часто её совмещают с липосакцией, чтобы устранить лишний подкожный жир.

Продолжительность операции составляет 2-3 часа, проводится она под общим наркозом. После вмешательства пациентам обычно требуется ношение компрессионного белья (от 1 до 2 месяцев), чтобы форма руки восстановилась быстрее и правильнее. Важно помнить, что на месте разрезов останется шрам, но современная косметология позволяет сделать его менее заметным с помощью лазерного лечения.

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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