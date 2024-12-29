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Обвисшая кожа на руках: как бороться с этой проблемой навсегда

2:54
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После значительного сброса веса или с возрастом кожа на руках, особенно в области трицепса, может стать дряблой, а под кожей появляется неприятная жировая ловушка. Это проблема, с которой сталкиваются многие, и чаще всего — женщины, поскольку в повседневной жизни трицепс, как правило, не получает должной нагрузки.

Танец
Фото: commons.wikimedia.org by Dancermorgan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Для того чтобы бороться с возрастными изменениями или последствиями потери веса, важно понимать, что с этой проблемой не всегда справится диета или физическая активность. Жировые отложения в верхней части рук довольно сложно устранить только с помощью упражнений, а потеря мышечного объема приводит к обвисанию кожи. Какие же есть реальные способы вернуть рукам красивую форму?

Что помогает избавиться от обвисшей кожи на руках

Считается, что с помощью липосакции можно избавиться от жировых отложений на руках, но это — заблуждение. Липосакция лишь удаляет жир, но не решает проблему с обвисшей кожей. Для того чтобы вернуть рукам красивую форму, требуется оперативное вмешательство, которое называется брахиопластика. Эта процедура направлена на подтяжку кожи на руках и ее хирургическое восстановление. Рассмотрим, в каких случаях она может понадобиться.

Кто обычно обращается к брахиопластике

Чаще всего брахиопластика требуется пациентам с разными проблемами в области рук. Это могут быть:

  • Пациенты после значительного сброса веса — резкое уменьшение объема тела часто приводит к избытку кожи, который сложно устранить без хирургии.
  • Люди, столкнувшиеся с дистрофическими изменениями в мышцах — потеря мышечной массы может вызвать обвисание кожи.
  • Пациенты с неудовлетворительными результатами после липосакции — липосакция не решает проблемы с кожей, она лишь удаляет жир.
  • Люди, страдающие от возрастных изменений — с возрастом кожа теряет упругость и эластичность, что также может привести к дряблости.
  • Пациенты с индивидуальными особенностями — некоторые люди имеют естественную склонность к образованию жировых отложений в области рук и плеч, что создает социальный дискомфорт и ограничивает выбор одежды.

Почему малоинвазивные методы не всегда работают

Многие пациенты, пытаясь избежать операции, обращаются к косметологам, надеясь на методы вроде мезонитей или аппаратных процедур. Однако эти подходы, как показывает практика, редко дают заметные результаты. Эти процедуры могут немного улучшить внешний вид кожи, но они не решат основную проблему — обвисание ткани. Брахиопластика — это единственный способ, который дает гарантированный результат и восстанавливает форму рук на 100%.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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