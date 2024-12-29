Обвисшая кожа на руках: как бороться с этой проблемой навсегда

После значительного сброса веса или с возрастом кожа на руках, особенно в области трицепса, может стать дряблой, а под кожей появляется неприятная жировая ловушка. Это проблема, с которой сталкиваются многие, и чаще всего — женщины, поскольку в повседневной жизни трицепс, как правило, не получает должной нагрузки.
Для того чтобы бороться с возрастными изменениями или последствиями потери веса, важно понимать, что с этой проблемой не всегда справится диета или физическая активность. Жировые отложения в верхней части рук довольно сложно устранить только с помощью упражнений, а потеря мышечного объема приводит к обвисанию кожи. Какие же есть реальные способы вернуть рукам красивую форму?
Считается, что с помощью липосакции можно избавиться от жировых отложений на руках, но это — заблуждение. Липосакция лишь удаляет жир, но не решает проблему с обвисшей кожей. Для того чтобы вернуть рукам красивую форму, требуется оперативное вмешательство, которое называется брахиопластика. Эта процедура направлена на подтяжку кожи на руках и ее хирургическое восстановление. Рассмотрим, в каких случаях она может понадобиться.
Чаще всего брахиопластика требуется пациентам с разными проблемами в области рук. Это могут быть:
Многие пациенты, пытаясь избежать операции, обращаются к косметологам, надеясь на методы вроде мезонитей или аппаратных процедур. Однако эти подходы, как показывает практика, редко дают заметные результаты. Эти процедуры могут немного улучшить внешний вид кожи, но они не решат основную проблему — обвисание ткани. Брахиопластика — это единственный способ, который дает гарантированный результат и восстанавливает форму рук на 100%.
Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.
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