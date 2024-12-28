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Современные методики, которые меняют взгляд на пластическую хирургию

3:58
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Пластическая хирургия и эстетическая медицина уже давно перестали быть чем-то недоступным и экзотическим. Сегодня доступность этих услуг — не только в финансовом плане, но и благодаря новейшим методам, которые не требуют длительного восстановления и не оставляют следов от операций.

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

Пластическая хирургия стала персонализированной, и каждый пациент может выбрать именно те процедуры, которые ему необходимы. Александр Катков, пластический хирург с 35-летним опытом работы, рассказал, что будет в тренде в следующем году.

Естественная красота — главный тренд

Сегодня "естественная красота" и гармонизация внешности — это не просто модное слово, а концепция, которую поддерживает современная эстетическая медицина. Уже не нужно искать "идеальные" черты лица или тела — достаточно сделать так, чтобы они выглядели гармонично и естественно. Сегодняшние методики дают возможность вернуть молодость и улучшить внешний вид без сильных изменений.

"Комплексное омоложение включает в себя бьютификацию внешности, которая состоит из нескольких операций, проводимых с помощью эндоскопии и невидимых швов. Эти процедуры придают объем в нужных местах, избавляют от морщин и старческих изменений, подтягивают шею и брови", — объясняет хирург.

Бьютификация — это целый комплекс операций, который включает в себя такие процедуры, как эндоскопический лифтинг лба, висков, бровей, ринопластику, периорбитопластику, липофилинг и другие. Эти операции можно делать в любом возрасте, и их целью является не изменение внешности, а улучшение того, что уже есть, с сохранением естественности.

Без ринопластики — никуда

Ринопластика по-прежнему остается одной из самых востребованных процедур в эстетической медицине. Причем она нужна не только для того, чтобы улучшить внешний вид носа, но и для того, чтобы он нормально функционировал. Риносептопластика позволяет исправить форму носа, улучшить его пропорции и восстановить дыхание.

"Ринопластика считается одной из самых сложных операций в лицевой хирургии. Здесь важны не только эстетические особенности, но и функциональные. Нос должен не только красиво выглядеть, но и правильно выполнять свою основную функцию — дышать", — рассказывает Катков.

Современные методы, такие как ультразвуковая или пьезоринопластика, позволяют добиться идеальных результатов с минимальным травматизмом. Эти технологии позволяют восстановить нос без синяков и отеков, сокращая реабилитационный период.

Интересно, что ринопластика не ограничивается возрастом. С годами нос меняет свою форму, и этот процесс можно корректировать даже в более зрелом возрасте.

Шея: зона, которая всегда в моде

Когда речь идет о красоте, мы часто забываем про шею, а зря. Подтянутая, изящная шея — это не просто символ женственности, но и важная часть общего образа. С возрастом кожа на шее становится более тонкой, появляются морщины и дряблость. Здесь на помощь приходит платизмопластика.

"Платизмопластика — это операция, которая помогает подтянуть шейку, убирает второй подбородок и улучшает контуры шеи. Это не просто эстетическая процедура, а необходимость для многих женщин, поскольку даже идеальное лицо без подтянутой шеи не будет смотреться молодо", — говорит эксперт.

Особенность шеи в том, что она очень чувствительна к возрастным изменениям, и часто операции на этой зоне проводятся в комплексе с другими процедурами лица, чтобы результат был более гармоничным и естественным.

Уточнения

Ринопла́стика (др.-греч. ῥίς, р. п. ῥινός — нос + πλαστική — пластика) — это исправление врождённых или приобретённых деформаций носа, а также полное восстановление отсутствующего носа.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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