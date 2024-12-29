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Рождественский френч с блеском: маникюр, который запомнится

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Новый год — идеальное время для того, чтобы позволить себе немного больше яркости и дерзости в маникюре. И если яркие цвета не совсем ваша тема, не переживайте. Шиммер, блеск и хром — вот что поможет создать стильный и элегантный образ, который точно не останется незамеченным. Нейл-мастер Кристина Толмачева раскрывает свои лучшие идеи для сияющего маникюра, который идеально впишется в новогоднюю атмосферу.

Жемчужные ногти
Фото: flickr.com by Lelê Breveglieri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жемчужные ногти

Белый хром: гламур и минимализм в одном флаконе

Если вы всегда мечтали попробовать хром на своих ногтях, но не знали, как это будет смотреться в повседневной жизни, Новый год — отличный повод для эксперимента. Белая втирка на длинных ногтях в форме миндаль или балеринка смотрится потрясающе. И хотя хром ассоциируется с чем-то роскошным и свадебным, этот дизайн идеально подходит для любого праздника.

Нейл-мастер:

"Хром на белой базе добавит гламура и элегантности, особенно если ногти имеют миндальную или балетную форму".

Такой маникюр добавит вашего образу немного изысканности и будет выглядеть шикарно в любой праздничной обстановке.

Френч с глиттером: новогодняя классика с ярким акцентом

Френч — это всегда стильно, но если добавить немного глиттера, маникюр приобретает новогоднюю магию. Французский маникюр в стиле праздничного декора, например, с элементами венков, карамелек или шапочек, станет идеальным выбором для тех, кто любит привлекать внимание. А блеск — всегда хорошая идея для того, чтобы добавить немного праздничного настроения.

Нейл-мастер:

"Это отличный способ внести в маникюр элементы рождественской тематики, но при этом сохранить утонченность и элегантность".

Преимущества такого дизайна — в его универсальности. Он прекрасно сочетается с различными образами, будь то вечерний наряд или более повседневный стиль.

Прозрачная база с глиттером: минимум контраста, максимум эффектности

Прозрачная база — это тот самый нейтральный фон, который позволяет дизайну выглядеть утонченно и в то же время празднично. Чтобы добавить немного яркости, мастера рекомендуют добавить линии с россыпью глиттера. Такой маникюр будет смотреться без лишней яркости, но все равно привлекать внимание своей легкостью и воздушностью. Он одинаково хорошо смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

Нейл-мастер:

"Немного цвета на прозрачной базе добавит свежести и уюта, но важно избегать резкого контраста".

Эта идея подойдёт тем, кто хочет, чтобы ногти были украшены, но не в слишком ярких и кричащих оттенках.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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