Диета без фанатизма: как контролировать питание без стресса

3:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни популярные диетические советы не дают ожидаемых результатов? Возможно, вы уже следуете самым распространенным рекомендациям по улучшению рациона, но все равно не получаете нужного эффекта. Диетолог Инесса Прошина объясняет, какие мифы о питании пришли к нам давно и почему на самом деле они могут только навредить.

Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-тренировка

Отказ от жиров: правда или миф

Многие из нас по привычке исключают животные жиры, считая, что это помогает наладить работу ЖКТ и улучшить здоровье. Но полный отказ от жиров может привести к обратному эффекту. Жиры животного происхождения необходимы для нормального функционирования организма. Без них невозможно полноценно усваивать и синтезировать белок, что в свою очередь может привести к сбоям в кровеносной системе. Да, растительные жиры полезны, но они не могут полностью заменить животные, особенно в вопросах усвоения микроэлементов и витаминов.

Инесса Прошина:

"Отказ от жиров животного происхождения — это не решение всех проблем, а скорее путь к новому набору".

Исключение "вредных" продуктов: не все так однозначно

Как часто мы разделяем продукты на "полезные" и "вредные", на "запрещенные" и "разрешенные"? Но на самом деле нет таких продуктов, которые абсолютно бесполезны для организма. Даже шоколадный батончик, который, безусловно, не самый полезный выбор, может дать организму необходимые углеводы и энергию в нужный момент. Главное здесь — не увлекаться и помнить, что все можно, но в меру. Резкие запреты на любимые продукты могут привести к стрессу, нервному срыву и срыву диеты.

Инесса Прошина:

"Полный запрет на любимые продукты — это не путь к здоровью, а скорее к внутреннему напряжению".

Калории: контроль, но без фанатизма

Считаем калории — это важно, но делать культ из подсчета калорий и выборов только обезжиренных продуктов — не самая лучшая идея. Это приводит к постоянному напряжению и навязчивым мыслям о еде. Вместо того чтобы жить с калькулятором калорий в руках, стоит фокусироваться на сбалансированности рациона, где есть место для различных продуктов. Не нужно одержимо стремиться к минимизации калорий, важно, чтобы питание было разнообразным и приносило удовольствие. Так не придется постоянно думать об энергетической ценности пищи, и вы сможете наслаждаться едой, не чувствуя себя ограниченным.

Инесса Прошина:

"Рацион должен быть сбалансированным, не делайте перекосов в сторону одних только низкокалорийных продуктов".

Отказ от молока: не для всех

Часто встречается мнение, что взрослым молоко не нужно. Но на самом деле молоко содержит важные микроэлементы, такие как кальций и витамин D, которые необходимы организму на протяжении всей жизни. Если у вас нет проблем с лактозой или аллергией, нет причины отказываться от молока. Конечно, не стоит пить литры молока в день, но умеренное потребление этого продукта будет полезным.

Инесса Прошина:

"Молоко не обязательно должно быть исключено из рациона, если нет аллергии или непереносимости".

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.