Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый закон упростит россиянам доступ к банковским операциям
Главные правила здоровой зимы
Как правильно умываться: три средства, которые спасут вашу кожу
Баранина в горшочках: пошаговый рецепт для праздничного ужина
Огурцы, перцы и томаты: сорта, приносящие удачу в 2025 году
Как выбрать правильный грунт для зимнего огорода: советы и рекомендации
Условие, чтобы закончить школу: названы минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 год
Побеждаем пырей: проверенные методы для каждого садовода
Посланники Земли в космосе: золотые диски расскажут инопланетянам многое

Диета без фанатизма: как контролировать питание без стресса

3:24
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни популярные диетические советы не дают ожидаемых результатов? Возможно, вы уже следуете самым распространенным рекомендациям по улучшению рациона, но все равно не получаете нужного эффекта. Диетолог Инесса Прошина объясняет, какие мифы о питании пришли к нам давно и почему на самом деле они могут только навредить.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

Отказ от жиров: правда или миф

Многие из нас по привычке исключают животные жиры, считая, что это помогает наладить работу ЖКТ и улучшить здоровье. Но полный отказ от жиров может привести к обратному эффекту. Жиры животного происхождения необходимы для нормального функционирования организма. Без них невозможно полноценно усваивать и синтезировать белок, что в свою очередь может привести к сбоям в кровеносной системе. Да, растительные жиры полезны, но они не могут полностью заменить животные, особенно в вопросах усвоения микроэлементов и витаминов.

Инесса Прошина:

"Отказ от жиров животного происхождения — это не решение всех проблем, а скорее путь к новому набору".

Исключение "вредных" продуктов: не все так однозначно

Как часто мы разделяем продукты на "полезные" и "вредные", на "запрещенные" и "разрешенные"? Но на самом деле нет таких продуктов, которые абсолютно бесполезны для организма. Даже шоколадный батончик, который, безусловно, не самый полезный выбор, может дать организму необходимые углеводы и энергию в нужный момент. Главное здесь — не увлекаться и помнить, что все можно, но в меру. Резкие запреты на любимые продукты могут привести к стрессу, нервному срыву и срыву диеты.

Инесса Прошина:

"Полный запрет на любимые продукты — это не путь к здоровью, а скорее к внутреннему напряжению".

Калории: контроль, но без фанатизма

Считаем калории — это важно, но делать культ из подсчета калорий и выборов только обезжиренных продуктов — не самая лучшая идея. Это приводит к постоянному напряжению и навязчивым мыслям о еде. Вместо того чтобы жить с калькулятором калорий в руках, стоит фокусироваться на сбалансированности рациона, где есть место для различных продуктов. Не нужно одержимо стремиться к минимизации калорий, важно, чтобы питание было разнообразным и приносило удовольствие. Так не придется постоянно думать об энергетической ценности пищи, и вы сможете наслаждаться едой, не чувствуя себя ограниченным.

Инесса Прошина:

"Рацион должен быть сбалансированным, не делайте перекосов в сторону одних только низкокалорийных продуктов".

Отказ от молока: не для всех

Часто встречается мнение, что взрослым молоко не нужно. Но на самом деле молоко содержит важные микроэлементы, такие как кальций и витамин D, которые необходимы организму на протяжении всей жизни. Если у вас нет проблем с лактозой или аллергией, нет причины отказываться от молока. Конечно, не стоит пить литры молока в день, но умеренное потребление этого продукта будет полезным.

Инесса Прошина:

"Молоко не обязательно должно быть исключено из рациона, если нет аллергии или непереносимости".

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Еда и рецепты
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома Аудио 
Стали известны гонорары выступавшей на Рублёвке Аллы Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Стали известны гонорары выступавшей на Рублёвке Аллы Пугачёвой
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Главные правила здоровой зимы
Как правильно умываться: три средства, которые спасут вашу кожу
Диета без фанатизма: как контролировать питание без стресса
Баранина в горшочках: пошаговый рецепт для праздничного ужина
Огурцы, перцы и томаты: сорта, приносящие удачу в 2025 году
Как выбрать правильный грунт для зимнего огорода: советы и рекомендации
Условие, чтобы закончить школу: названы минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 год
Побеждаем пырей: проверенные методы для каждого садовода
Посланники Земли в космосе: золотые диски расскажут инопланетянам многое
Глава немецкой Welt уволилась после выхода интервью с Маском: что произошло?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.