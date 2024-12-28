Этот фрукт поможет тем, кто хочет сохранить свою молодость и красоту: всё о его полезных свойствах

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Польза авокадо для молодости и здоровья кожи

Авокадо содержит натуральные стероиды. Они улучшают выработку коллагена и борются с пигментацией. Коллаген необходим коже для упругости, сияния и увлажнения, а также для предотвращения появления морщин. Благодаря высокому уровню омега-6 кислот и витаминов Е и А, фрукт успешно борется со свободными радикалами.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Авокадо

Также авокадо устраняет зуд и воспаления из-за угревой сыпи, смягчает потрескавшуюся или огрубевшую кожу. Плоды авокадо чрезвычайно богаты полезными жирами. Поэтому фрукт нормализует работу сальных желез и улучшает защитный барьер кожи. Это помогает предотвратить воспаление кожи, а также сухость или чрезмерную жирность кожи.

Таким образом, авокадо чрезвычайно полезен для молодой и здоровой кожи. Фрукт способствует сохранению и восстановлению красоты лица и волос.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.



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