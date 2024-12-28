Как ухаживать за кожей эффективно? Следуйте этому распорядку, и вы получите невероятный результат

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Два раза в день

Умывайте лицо утром и вечером. Два раза в день после очищения наносите тоник, не содержащий спирта, чтобы сохранить естественную влагу. Затем наносите любимую сыворотку или крем похлопывающими движениями утром и вечером. Затем нанесите увлажняющий крем для глаз

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

Один раз в день

Наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия утром. Снимайте макияж в ночное время. Используйте антивозрастную сыворотку/крем перед сном.

Еженедельно

Отшелушивание избавляет от сухих, омертвевших клеток кожи. Попробуйте выполнять этот шаг раз в неделю и используйте скраб для лица, предназначенный для вашего типа кожи. Наносите маску для лица раз в неделю, чтобы улучшить состояние кожи.

Ежемесячно

Каждый месяц можно делать аппаратные процедуры для лица и чистку кожи лица.

Уточнения

То́нер — обладающее особыми свойствами чёрное или цветное порошокообразное вещество, который переносится с помощью электрографического принципа на заранее специальным образом заряженный фотобарабан и формирует на нём видимое изображение, которое затем переносится на бумагу.





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