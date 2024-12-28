Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неисправный снегоход оставил туристов в горах Камчатки без связи
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Почему правильный выбор тары важен для роста растений
Фрикадельки с клюквенным соусом — рецепт в лучших шведских традициях
Скептицизм вокруг китайских авто — что ждать в будущем
Современные методики, которые меняют взгляд на пластическую хирургию
Лимонная кислота для дачи: простой и безопасный уход за растениями
Регулярная проверка запасов картофеля: почему это важно?
Год климатических рекордов: что стало с Землёй в 2024 году

Зимние аксессуары, которые должны быть в гардеробе каждого мужчины

3:53
Моя семья » Красота и стиль

Аксессуары в мужском гардеробе играют важную роль не только в создании стиля, но и в обеспечении комфорта зимой. Шапки, шарфы и перчатки — главные герои холодного сезона. Как правильно их носить и сочетать? Разбираем подробно.

Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Что относится к мужским аксессуарам

Аксессуары — это всё, что дополняет образ, придаёт ему характер и делает его функциональным. Вот основные из них:

  • Ремни.
  • Сумки.
  • Часы.
  • Галстуки, платки, запонки.
  • Украшения цепочки, браслеты, кольца.
  • Головные уборы шапки, кепки, шляпы.
  • Шарфы.
  • Перчатки.

Сегодня поговорим именно о зимних аксессуарах, которые нужны для тепла и стиля.

Головные уборы: стиль и комфорт

Правильная шапка способна не только согреть, но и дополнить ваш образ.

Как выбрать

  • К классической одежде (пальто, дублёнки, оверсайз-рубашки): подойдут облегающие шапки, кепки-шестиклинки, шляпы.
  • К объёмным пуховикам и паркам: выбирайте объёмные модели — шапки-бини, ушанки, береты или балаклавы.

Советы

  • Сочетайте шапку с шарфом или перчатками по цвету или оттенку, но не делайте полный комплект из трёх одинаковых вещей — это выглядит устаревшим.
  • Или используйте шапку как самостоятельный акцент, не привязывая её к другим деталям.

Шарфы: тепло и универсальность

Шарф — обязательный зимний аксессуар, который одновременно согревает и дополняет образ.

Выбираем материал

  • Шерсть.
  • Кашемир.
  • Хлопок или вискоза (если нет других вариантов).

Что важно учесть

  • Шарф должен быть средней толщины.
  • Избегайте крупной вязки — такой шарф продувается ветром.
  • Цвет и принт не обязательно сочетать с одеждой, особенно если вы носите шарф под пальто.

Пример удачных решений

  • Тёплый сваленный шарф в клетку под пальто.
  • Однотонный шерстяной шарф с объёмной курткой.

Перчатки: стиль в деталях

Перчатки — важный элемент, особенно если вы заботитесь о здоровье и хотите сохранить руки в тепле.

Как выбрать

  • Для классического стиля: кожа или замша.
  • Для кэжуал-образа: кожа, замша, трикотаж.
  • Для уличного стиля: трикотажные или более свободные кожаные модели.

Цветовые решения

  • Светлая верхняя одежда (бежевое пальто): подбирайте перчатки в коричневых или светлых оттенках.
  • Тёмная верхняя одежда: универсальны тёмно-коричневые перчатки.

Совет по стилю

  • Когда перчатки не используются, положите их в карман пальто и немного выправьте наружу — это добавит изысканности образу.

Советы по сочетанию аксессуаров

Чтобы аксессуары стали органичной частью вашего образа, используйте следующие рекомендации:

  • Не стремитесь сделать их одинаковыми, но поддерживайте общий стиль.
  • Подбирайте аксессуары по сезону: плотные ткани для зимы, лёгкие — для лета.
  • Используйте аксессуары как акцент, если образ выглядит слишком простым.

Пример

  • Шапка-бини и шарф крупной вязки под объёмный пуховик.
  • Кожаные перчатки и шерстяной шарф под классическое пальто.

Итоги

  • Шапка: выбираем по стилю верхней одежды — облегающая для классики, объёмная для кэжуала.
  • Шарф: средняя или мелкая вязка, материал — шерсть или кашемир.
  • Перчатки: кожа, замша или трикотаж, в зависимости от образа.

Правильно подобранные аксессуары сделают ваш зимний образ не только стильным, но и удобным.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко Аудио 
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Еда и рецепты
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Современные методики, которые меняют взгляд на пластическую хирургию
Лимонная кислота для дачи: простой и безопасный уход за растениями
Регулярная проверка запасов картофеля: почему это важно?
Год климатических рекордов: что стало с Землёй в 2024 году
Лишний вес у питомца: что делать, если собака стала толстой
Нехватка деталей тормозит производство новых самолётов в России
Три зимы эта британка пыталась пережить без отопления, и у неё это получилось
Какие лекарства должны быть в домашней аптечке во время длительных праздников
Пять простых советов, как приготовить идеальные варёные яйца
Запустили новый транспортный узел и музей в сердце Греции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.