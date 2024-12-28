Зимние аксессуары, которые должны быть в гардеробе каждого мужчины

3:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Аксессуары в мужском гардеробе играют важную роль не только в создании стиля, но и в обеспечении комфорта зимой. Шапки, шарфы и перчатки — главные герои холодного сезона. Как правильно их носить и сочетать? Разбираем подробно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Что относится к мужским аксессуарам

Аксессуары — это всё, что дополняет образ, придаёт ему характер и делает его функциональным. Вот основные из них:

Ремни.

Сумки.

Часы.

Галстуки, платки, запонки.

Украшения цепочки, браслеты, кольца.

Головные уборы шапки, кепки, шляпы.

Шарфы.

Перчатки.

Сегодня поговорим именно о зимних аксессуарах, которые нужны для тепла и стиля.

Головные уборы: стиль и комфорт

Правильная шапка способна не только согреть, но и дополнить ваш образ.

Как выбрать

К классической одежде (пальто, дублёнки, оверсайз-рубашки): подойдут облегающие шапки, кепки-шестиклинки, шляпы.

(пальто, дублёнки, оверсайз-рубашки): подойдут облегающие шапки, кепки-шестиклинки, шляпы. К объёмным пуховикам и паркам: выбирайте объёмные модели — шапки-бини, ушанки, береты или балаклавы.

Советы

Сочетайте шапку с шарфом или перчатками по цвету или оттенку, но не делайте полный комплект из трёх одинаковых вещей — это выглядит устаревшим.

Или используйте шапку как самостоятельный акцент, не привязывая её к другим деталям.

Шарфы: тепло и универсальность

Шарф — обязательный зимний аксессуар, который одновременно согревает и дополняет образ.

Выбираем материал

Шерсть.

Кашемир.

Хлопок или вискоза (если нет других вариантов).

Что важно учесть

Шарф должен быть средней толщины.

Избегайте крупной вязки — такой шарф продувается ветром.

Цвет и принт не обязательно сочетать с одеждой, особенно если вы носите шарф под пальто.

Пример удачных решений

Тёплый сваленный шарф в клетку под пальто.

Однотонный шерстяной шарф с объёмной курткой.

Перчатки: стиль в деталях

Перчатки — важный элемент, особенно если вы заботитесь о здоровье и хотите сохранить руки в тепле.

Как выбрать

Для классического стиля: кожа или замша.

кожа или замша. Для кэжуал-образа: кожа, замша, трикотаж.

кожа, замша, трикотаж. Для уличного стиля: трикотажные или более свободные кожаные модели.

Цветовые решения

Светлая верхняя одежда (бежевое пальто): подбирайте перчатки в коричневых или светлых оттенках.

Тёмная верхняя одежда: универсальны тёмно-коричневые перчатки.

Совет по стилю

Когда перчатки не используются, положите их в карман пальто и немного выправьте наружу — это добавит изысканности образу.

Советы по сочетанию аксессуаров

Чтобы аксессуары стали органичной частью вашего образа, используйте следующие рекомендации:

Не стремитесь сделать их одинаковыми, но поддерживайте общий стиль.

Подбирайте аксессуары по сезону: плотные ткани для зимы, лёгкие — для лета.

Используйте аксессуары как акцент, если образ выглядит слишком простым.

Пример

Шапка-бини и шарф крупной вязки под объёмный пуховик.

Кожаные перчатки и шерстяной шарф под классическое пальто.

Итоги

Шапка: выбираем по стилю верхней одежды — облегающая для классики, объёмная для кэжуала.

выбираем по стилю верхней одежды — облегающая для классики, объёмная для кэжуала. Шарф: средняя или мелкая вязка, материал — шерсть или кашемир.

средняя или мелкая вязка, материал — шерсть или кашемир. Перчатки: кожа, замша или трикотаж, в зависимости от образа.

Правильно подобранные аксессуары сделают ваш зимний образ не только стильным, но и удобным.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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