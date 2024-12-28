Зимние аксессуары, которые должны быть в гардеробе каждого мужчины

Аксессуары в мужском гардеробе играют важную роль не только в создании стиля, но и в обеспечении комфорта зимой. Шапки, шарфы и перчатки — главные герои холодного сезона. Как правильно их носить и сочетать? Разбираем подробно.
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Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида
Что относится к мужским аксессуарам
Аксессуары — это всё, что дополняет образ, придаёт ему характер и делает его функциональным. Вот основные из них:
Ремни.
Сумки.
Часы.
Галстуки, платки, запонки.
Украшения цепочки, браслеты, кольца.
Головные уборы шапки, кепки, шляпы.
Шарфы.
Перчатки.
Сегодня поговорим именно о зимних аксессуарах, которые нужны для тепла и стиля.
Головные уборы: стиль и комфорт
Правильная шапка способна не только согреть, но и дополнить ваш образ.
Как выбрать
К классической одежде (пальто, дублёнки, оверсайз-рубашки): подойдут облегающие шапки, кепки-шестиклинки, шляпы.
К объёмным пуховикам и паркам: выбирайте объёмные модели — шапки-бини, ушанки, береты или балаклавы.
Советы
Сочетайте шапку с шарфом или перчатками по цвету или оттенку, но не делайте полный комплект из трёх одинаковых вещей — это выглядит устаревшим.
Или используйте шапку как самостоятельный акцент, не привязывая её к другим деталям.
Шарфы: тепло и универсальность
Шарф — обязательный зимний аксессуар, который одновременно согревает и дополняет образ.
Выбираем материал
Шерсть.
Кашемир.
Хлопок или вискоза (если нет других вариантов).
Что важно учесть
Шарф должен быть средней толщины.
Избегайте крупной вязки — такой шарф продувается ветром.
Цвет и принт не обязательно сочетать с одеждой, особенно если вы носите шарф под пальто.
Пример удачных решений
Тёплый сваленный шарф в клетку под пальто.
Однотонный шерстяной шарф с объёмной курткой.
Перчатки: стиль в деталях
Перчатки — важный элемент, особенно если вы заботитесь о здоровье и хотите сохранить руки в тепле.
Как выбрать
Для классического стиля: кожа или замша.
Для кэжуал-образа: кожа, замша, трикотаж.
Для уличного стиля: трикотажные или более свободные кожаные модели.
Цветовые решения
Светлая верхняя одежда (бежевое пальто): подбирайте перчатки в коричневых или светлых оттенках.
Тёмная верхняя одежда: универсальны тёмно-коричневые перчатки.
Совет по стилю
Когда перчатки не используются, положите их в карман пальто и немного выправьте наружу — это добавит изысканности образу.
Советы по сочетанию аксессуаров
Чтобы аксессуары стали органичной частью вашего образа, используйте следующие рекомендации:
Не стремитесь сделать их одинаковыми, но поддерживайте общий стиль.
Подбирайте аксессуары по сезону: плотные ткани для зимы, лёгкие — для лета.
Используйте аксессуары как акцент, если образ выглядит слишком простым.
Пример
Шапка-бини и шарф крупной вязки под объёмный пуховик.
Кожаные перчатки и шерстяной шарф под классическое пальто.
Итоги
Шапка: выбираем по стилю верхней одежды — облегающая для классики, объёмная для кэжуала.
Шарф: средняя или мелкая вязка, материал — шерсть или кашемир.
Перчатки: кожа, замша или трикотаж, в зависимости от образа.
Правильно подобранные аксессуары сделают ваш зимний образ не только стильным, но и удобным.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.