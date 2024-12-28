Голые ногти: как сделать маникюр, который привлекает внимание

4:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что делать, чтобы ваш маникюр не просто вписался в тренды, а стал настоящим произведением искусства? В поисках ответа мы обратились к Юлии Клементьевой, инструктору по маникюру, и узнали, что в этом году самые "горячие" тенденции — это голые ногти и новый подход к маникюру, который обеспечит вам стиль и здоровье ногтей одновременно.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik маникюр

Почему голые ногти завоевывают популярность

Когда речь идет о маникюре, кажется, что чем сложнее, тем лучше. Однако тренд 2025 года развеивает этот миф: голые ногти становятся не просто трендом, а настоящей визитной карточкой стиля. Несмотря на свою простоту, такой маникюр часто выглядит куда более эффектно, чем даже самые популярные покрытия.

Юлия Клементьева отмечает, что голые ногти — это не новинка. Однако на них уже начали смотреть по-новому, пытаясь сделать минимализм интересным и привлекательным, не прибегая к гель-лаку.

Спросив у своих клиентов, что для них важнее всего в маникюре, Юлия получила такие ответы:

Без боли;

Без фрез;

Чистая кутикула, которая не "мохрится" на следующий день;

Быстрая обработка.

Все эти задачи решает пилочный маникюр — несложная и безболезненная техника, которая приносит эстетическое удовлетворение и идеально подходит для голых ногтей.

Пилочный маникюр: удобство и безопасность

Пилочный маникюр — это тот самый тренд, который обеспечит вам не только красивый маникюр, но и здоровье ногтей. Этот метод исключает использование режущих инструментов и фрез, а значит, снижает риск травмирования кожи и ногтевой пластины. Вместо этого используется пилка для кожи и баф, которые мягко и аккуратно обрабатывают ногти.

Что важно, этот маникюр не только безопасен, но и оказывает накопительный эффект. С каждой процедуройкутикула становится менее заметной, а кожа вокруг ногтей растет медленнее, что сокращает время, необходимое для маникюра, до 10-15 минут.

Также стоит отметить, что этот метод подходит для любого типа кожи — от сухой до чувствительной, и позволяет избежать появления заусенцев. Во время процедуры пилка мягко скользит по коже, создавая приятное ощущение расслабления. Именно поэтому пилочный маникюр изначально был востребован в премиум-салонах.

Пленочное покрытие: идеальный тандем с пилочным маникюром

Но как сделать маникюр еще более стильным? Добавьте пленочное покрытие. Это самое тонкое и элегантное покрытие на сегодняшний день. Пленка наносится на ноготь и держится до двух недель, а при правильном применении она абсолютно безопасна для здоровья ваших ногтей.

Главная особенность пленки — огромный выбор дизайнов. Это значит, что вы сможете легко найти идеальное покрытие под любое событие, от новогодней вечеринки до обычного дня в офисе. Почему бы не выделиться среди подруг с уникальным дизайном на ногтях?

А еще этот маникюр можно сделать в домашних условиях! Все необходимые материалы можно купить на маркетплейсах, а освоить технику пилочного маникюра и постановки пленки достаточно просто. Всего за 30 минут вы сможете создать уникальный маникюр, не выходя из дома.

Как сделать пилочный маникюр и нанести пленку

Если вы хотите попробовать пилочный маникюр с пленочным покрытием, вот что вам понадобится:

Апельсиновая палочка;

Пилка для кожи;

Баф;

Основа для маникюра;

Набор с пленками.

Алгоритм прост:

Подготовьте ногти: аккуратно обработайте кутикулу с помощью апельсиновой палочки.

С помощью пилки и бафа придайте ногтям желаемую форму.

Нанесите основу для маникюра, чтобы подготовить ноготь к пленке.

Аккуратно нанесите пленку, равномерно распределив ее по ногтевой пластине.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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