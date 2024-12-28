Эти шубы точно попадут в тренды зимы 2025 — узнайте, какие

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима 2025 года обещает быть холодной, но это не повод жертвовать стилем. Шуба — это не просто элемент гардероба, а настоящая инвестиция в уют и элегантность. Если вы ищете идеальную модель для предстоящих холодов, стилист-имиджмейкер Марина Романова подготовила для вас несколько важных рекомендаций.

Фото: flickr.com by markjhandel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шуба

1. Однотонные шубы — классика на любой вкус

Если вы хотите, чтобы ваша шуба всегда оставалась в тренде, обратите внимание на однотонные модели. В этом сезоне в моде насыщенные натуральные оттенки — от темно-коричневого до светло-серого. Такие цвета прекрасно дополняют любой образ и не перегружают его.

Марина Романова советует избегать черных моделей, особенно если шуба длинная.

"Темный цвет может "съесть" весь образ, даже если вы дополнили его дорогими аксессуарами", — поясняет она.

2. Короткая шуба — стиль и практичность

Для тех, кто часто передвигается пешком, идеальным выбором будет короткая шуба. Оптимальная длина — до середины бедра. Такая модель подойдет тем, кто предпочитает активный образ жизни и не хочет замерзать, но при этом выглядит стильно.

Если у вас есть объем в области талии или бедер, короткая шуба станет вашим спасением. Важно, чтобы мех был достаточно длинным — это добавит элегантности и не сделает силуэт громоздким.

3. Белая шуба — тренд сезона

Белоснежная шуба — это символ роскоши и чистоты. Она определенно займет топовые позиции в модных списках этого зимнего сезона. Однако есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Во-первых, шуба должна быть абсолютно белой, без подтона и вкраплений.

Не стоит рассчитывать на практичность белой шубы, если вы часто пользуетесь общественным транспортом, но для вечерних прогулок или светских мероприятий это идеальный выбор.

4. Шуба с коротким ворсом — комфорт и стиль

Для активных девушек, которые не готовы мириться с неудобствами длинного меха, шуба с коротким ворсом — отличный вариант. Особенно популярным остается тренд на "барашек" — мягкий и теплый мех, который остается в моде и этой зимой.

Длинная шуба с укороченным ворсом подходит для почти любого аутфита, за исключением спортивного стиля. Этот вариант сочетает в себе и стиль, и функциональность, идеально подходя для повседневных прогулок.

Уточнения

Шу́ба — обобщённое название любой длинной верхней меховой одежды в России, известное с XV века.



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