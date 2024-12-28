Готовы к зиме? Вот вещи, которые сделают ваш гардероб трендовым

Зимний гардероб 2025 года обещает быть ярким и стильным! Тренды обещают как классику, так и смелые новшества. Если вы уже готовы к холоду, но не уверены, какие вещи стоит добавить в свой зимний гардероб, вот советы от стилиста Светланы Вовк. Эти тренды помогут вам не только утеплиться, но и выглядеть на все сто.
Пуховики и куртки — привычный выбор на зиму, но в 2025 году теплое пальто также должно занять достойное место в вашем гардеробе. Особенность пальто из натуральных материалов в том, что они не только выглядят элегантно, но и прекрасно защищают от холода.
"Если на улице минус, попробуйте надеть под шерстяное пальто тонкое стеганое пальто. В такой комбинации вы точно не замерзнете, даже если прогулка затянется", — советует стилист Светлана Вовк.
Цвета, на которые стоит обратить внимание: черный, песочный и, конечно, трендовый оттенок 2025 года — mocha mousse.
Лыжный свитер — вещь, которая когда-то была атрибутом только спортсменов, но теперь стала неотъемлемой частью зимнего стиля. С сегодня это не только удобный, но и стильный выбор для прогулок, встреч с друзьями и даже новогодних праздников.
Американские блогеры активно популяризируют такие свитеры, и даже дочь Синди Кроуфорд уже успела примерить один из них в этом сезоне. Светлана рекомендует приобрести свитер в сливочном или ярком оттенке, который будет актуален как в городских условиях, так и за городом.
Любите классику? Пиджак в клетку — это то, что должно быть в вашем зимнем гардеробе. Этот стильный и универсальный элемент идеально подходит для тех, кто предпочитает строгие образы.
Пиджак в клетку, получивший название в честь Уэльского принца, — идеальный вариант для зимнего корпоративного мероприятия или вечеринки с друзьями. Главное правило — выбирать пиджак в сдержанных тонах.
Как правильно обыграть этот элемент? Используйте акцентные аксессуары, чтобы добавить интереса и подчеркивания вашего стиля.
Зимой не обойтись без шапки, и 2025 год диктует тренд на объем. Шапки и шарфы должны быть крупной вязки и не сидеть в облипку. Такой стиль придаст вашему образу легкости и кокетливости. Шапка из шерсти — это универсальный вариант, который идеально подходит как под пуховик, так и под элегантную шубу.
Секрет в том, что объемная шапка создаст баланс в вашем зимнем образе, а также сохранит тепло, что особенно важно в морозные дни.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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