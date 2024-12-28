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Готовы к зиме? Вот вещи, которые сделают ваш гардероб трендовым

3:06
Моя семья » Красота и стиль

Зимний гардероб 2025 года обещает быть ярким и стильным! Тренды обещают как классику, так и смелые новшества. Если вы уже готовы к холоду, но не уверены, какие вещи стоит добавить в свой зимний гардероб, вот советы от стилиста Светланы Вовк. Эти тренды помогут вам не только утеплиться, но и выглядеть на все сто.

Новый год
Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год

1. Теплое пальто — незаменимый элемент зимы

Пуховики и куртки — привычный выбор на зиму, но в 2025 году теплое пальто также должно занять достойное место в вашем гардеробе. Особенность пальто из натуральных материалов в том, что они не только выглядят элегантно, но и прекрасно защищают от холода.

"Если на улице минус, попробуйте надеть под шерстяное пальто тонкое стеганое пальто. В такой комбинации вы точно не замерзнете, даже если прогулка затянется", — советует стилист Светлана Вовк.

Цвета, на которые стоит обратить внимание: черный, песочный и, конечно, трендовый оттенок 2025 года — mocha mousse.

2. Лыжный свитер — стильный и теплый

Лыжный свитер — вещь, которая когда-то была атрибутом только спортсменов, но теперь стала неотъемлемой частью зимнего стиля. С сегодня это не только удобный, но и стильный выбор для прогулок, встреч с друзьями и даже новогодних праздников.

Американские блогеры активно популяризируют такие свитеры, и даже дочь Синди Кроуфорд уже успела примерить один из них в этом сезоне. Светлана рекомендует приобрести свитер в сливочном или ярком оттенке, который будет актуален как в городских условиях, так и за городом.

3. Пиджак в клетку — элегантность на каждый день

Любите классику? Пиджак в клетку — это то, что должно быть в вашем зимнем гардеробе. Этот стильный и универсальный элемент идеально подходит для тех, кто предпочитает строгие образы.

Пиджак в клетку, получивший название в честь Уэльского принца, — идеальный вариант для зимнего корпоративного мероприятия или вечеринки с друзьями. Главное правило — выбирать пиджак в сдержанных тонах.

Как правильно обыграть этот элемент? Используйте акцентные аксессуары, чтобы добавить интереса и подчеркивания вашего стиля.

4. Объемная шапка — тренд 2025 года

Зимой не обойтись без шапки, и 2025 год диктует тренд на объем. Шапки и шарфы должны быть крупной вязки и не сидеть в облипку. Такой стиль придаст вашему образу легкости и кокетливости. Шапка из шерсти — это универсальный вариант, который идеально подходит как под пуховик, так и под элегантную шубу.

Секрет в том, что объемная шапка создаст баланс в вашем зимнем образе, а также сохранит тепло, что особенно важно в морозные дни.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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