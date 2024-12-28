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5 зимних секретов, которые помогут сохранить волосы красивыми

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Зимой укладка волос превращается в настоящее испытание. Как выйти на работу с идеальной прической, если она исчезает через пару минут после того, как вы выходите на мороз?

Девушка в шапке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка в шапке

Зима — это не только время для уютных шапок, но и сезон, когда наши волосы нуждаются в особом уходе. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, избегайте этих 5 распространенных ошибок, которые делают все (и вы тоже!).

1. Выход с влажными волосами

Все мы хотя бы раз спешили, забыв о том, что волосы должны быть полностью высушены перед выходом на улицу. Однако зимой это может привести к неприятным последствиям. Когда волосы остаются влажными на морозе, влага замерзает, превращая локоны в хрупкий лед. Результат? Ломкость, потеря формы и сухость. Стилист Евгения Куклина, которая занимается красотой волос уже 22 года, предупреждает:

"Если не хотите, чтобы волосы ломались на ветру, выделите время для сушки".

2. Пренебрежение уходом перед укладкой

Зимой волосы становятся особенно уязвимыми. Холод и сухой воздух быстро делают их поврежденными, если не позаботиться о дополнительном уходе. Отсутствие увлажняющих средств перед укладкой может привести к тому, что ваши локоны начнут напоминать сухие веточки. Используйте несмываемые кондиционеры и масла для кончиков, чтобы волосы оставались мягкими и увлажненными. Ваши локоны будут вам благодарны!

3. Шапка — враг прически

Шапка — это важная часть зимнего гардероба, но, к сожалению, она может нарушить даже самую стильную укладку. Как избежать этого? Стилист рекомендует:

"Зимой важно искать баланс между практичностью и стилем. Подберите шапку с мягкой подкладкой, чтобы уменьшить статическое электричество. И не забывайте поправлять волосы, когда снимаете головной убор. Маленькая расческа в сумке может стать вашим лучшим другом".

4. Пропуск термозащиты

Зимой волосы подвергаются двойному воздействию: холодный воздух снаружи и сухой отопительный воздух внутри. Если добавить сюда горячую укладку, результат может быть плачевным: волосы теряют блеск и становятся сухими. Термозащита — это не роскошь, а необходимость. Не пропускайте этот шаг. Пара пшиков термозащитного спрея и укладка перестанет быть для волос пыткой.

5. Частое мытье головы

Зимой волосы теряют влагу быстрее, чем в другое время года. Если вы привыкли мыть волосы каждый день, подумайте о том, чтобы сделать это реже. Частое мытье может лишить волосы естественной защиты, в результате чего они становятся более ломкими и сухими. Попробуйте мыть голову через день, а в экстренных случаях используйте сухой шампунь.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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