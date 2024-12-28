Уход за ногтями зимой: что делать, чтобы они не ломались

С приходом зимы наши ногти сталкиваются с множеством испытаний: холодный воздух, низкая влажность и резкие перепады температуры заметно ухудшают их состояние.
Чтобы сохранить здоровье и красоту ногтей в этот период, важно уделять им особое внимание. Делимся практическими советами, которые помогут защитить ногти от зимних проблем.
Зимой ногти теряют влагу из-за холодного воздуха и отопления, что делает их ломкими.
Ногти, как и кожа, отражают состояние организма. Чтобы они оставались крепкими, обратите внимание на рацион.
Частое нанесение лака и агрессивные средства для его удаления ослабляют ногти.
Зимний уход за ногтями включает профилактический маникюр.
Красивые и здоровые ногти — это не только показатель ухоженности, но и ваше здоровье в целом. Увлажняйте, защищайте, правильно питайтесь, и ваши ногти будут радовать даже зимой.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
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