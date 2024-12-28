Уход за ногтями зимой: что делать, чтобы они не ломались

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С приходом зимы наши ногти сталкиваются с множеством испытаний: холодный воздух, низкая влажность и резкие перепады температуры заметно ухудшают их состояние.

Фото: freepik Маникюр

Чтобы сохранить здоровье и красоту ногтей в этот период, важно уделять им особое внимание. Делимся практическими советами, которые помогут защитить ногти от зимних проблем.

Увлажнение — основа ухода

Зимой ногти теряют влагу из-за холодного воздуха и отопления, что делает их ломкими.

Как увлажнить ногти

Кремы для рук и ногтей : выбирайте средства с маслами (кокосовым, миндальным) и витаминами E и A.

: выбирайте средства с маслами (кокосовым, миндальным) и витаминами E и A. Масла для кутикулы: регулярное использование предотвратит трещины и пересыхание.

регулярное использование предотвратит трещины и пересыхание. Защита от низких температур : морозы и ветер могут вызвать микроповреждения ногтей, поэтому защита обязательна.

: морозы и ветер могут вызвать микроповреждения ногтей, поэтому защита обязательна. Теплые перчатки: используйте их на улице, чтобы минимизировать воздействие холода.

используйте их на улице, чтобы минимизировать воздействие холода. Рабочие перчатки: надевайте их при уборке или мытье посуды, чтобы избежать пересушивания от холодной воды.

Баланс питания для здоровья ногтей

Ногти, как и кожа, отражают состояние организма. Чтобы они оставались крепкими, обратите внимание на рацион.

Белки: яйца, рыба, мясо и бобовые укрепляют ногтевую пластину.

яйца, рыба, мясо и бобовые укрепляют ногтевую пластину. Омега-3: орехи, семена и жирная рыба поддержат здоровый блеск ногтей.

орехи, семена и жирная рыба поддержат здоровый блеск ногтей. Витамины и минералы: включите в меню продукты с цинком, кальцием и витаминами группы B.

Умеренное использование лака

Частое нанесение лака и агрессивные средства для его удаления ослабляют ногти.

Устраивайте "лак-детокс", давая ногтям отдых от косметики.

Используйте средства без ацетона и токсичных компонентов.

Регулярный маникюр для укрепления

Зимний уход за ногтями включает профилактический маникюр.

Стерильность: обрабатывайте инструменты и дезинфицируйте их перед использованием.

обрабатывайте инструменты и дезинфицируйте их перед использованием. Деликатный уход за кутикулой: лучше отодвигать кутикулу, а не обрезать, применяя размягчающие средства.

Красивые и здоровые ногти — это не только показатель ухоженности, но и ваше здоровье в целом. Увлажняйте, защищайте, правильно питайтесь, и ваши ногти будут радовать даже зимой.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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