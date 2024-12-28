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Уход за ногтями зимой: что делать, чтобы они не ломались

2:27
Моя семья » Красота и стиль

С приходом зимы наши ногти сталкиваются с множеством испытаний: холодный воздух, низкая влажность и резкие перепады температуры заметно ухудшают их состояние.

Маникюр
Фото: freepik
Маникюр

Чтобы сохранить здоровье и красоту ногтей в этот период, важно уделять им особое внимание. Делимся практическими советами, которые помогут защитить ногти от зимних проблем.

Увлажнение — основа ухода

Зимой ногти теряют влагу из-за холодного воздуха и отопления, что делает их ломкими.

Как увлажнить ногти

  • Кремы для рук и ногтей: выбирайте средства с маслами (кокосовым, миндальным) и витаминами E и A.
  • Масла для кутикулы: регулярное использование предотвратит трещины и пересыхание.
  • Защита от низких температур: морозы и ветер могут вызвать микроповреждения ногтей, поэтому защита обязательна.
  • Теплые перчатки: используйте их на улице, чтобы минимизировать воздействие холода.
  • Рабочие перчатки: надевайте их при уборке или мытье посуды, чтобы избежать пересушивания от холодной воды.

Баланс питания для здоровья ногтей

Ногти, как и кожа, отражают состояние организма. Чтобы они оставались крепкими, обратите внимание на рацион.

  • Белки: яйца, рыба, мясо и бобовые укрепляют ногтевую пластину.
  • Омега-3: орехи, семена и жирная рыба поддержат здоровый блеск ногтей.
  • Витамины и минералы: включите в меню продукты с цинком, кальцием и витаминами группы B.

Умеренное использование лака

Частое нанесение лака и агрессивные средства для его удаления ослабляют ногти.

  • Устраивайте "лак-детокс", давая ногтям отдых от косметики.
  • Используйте средства без ацетона и токсичных компонентов.

Регулярный маникюр для укрепления

Зимний уход за ногтями включает профилактический маникюр.

  • Стерильность: обрабатывайте инструменты и дезинфицируйте их перед использованием.
  • Деликатный уход за кутикулой: лучше отодвигать кутикулу, а не обрезать, применяя размягчающие средства.

Красивые и здоровые ногти — это не только показатель ухоженности, но и ваше здоровье в целом. Увлажняйте, защищайте, правильно питайтесь, и ваши ногти будут радовать даже зимой.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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