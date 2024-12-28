Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерий Меладзе впервые за долгое время был замечен в России
Красный, зелёный или репчатый: выбираем лучший лук
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Любовь Успенская высказалась о 35-летней дочери: она здорова
Самая глубокая впадина на Земле: Антарктида раскрывает тайны
Как сделать локоны, которые будут держаться сутки
Как правильно мыть натяжные потолки
Эти цветы растут даже в тени и радуют долгие годы
Порадуйте себя и близких вьетнамскими блинчиками. Они подойдут и для завтрака, и для ужина

Маски для лица, которые спасут вас от зимних проблем с кожей

Моя семья » Красота и стиль

В разгар предпраздничной суеты, когда нужно успеть решить массу дел, забыть о заботе за собой — привычное дело. Как ни крути, косметологу найти время — почти миссия невыполнимая. Но ведь перед праздниками особенно хочется выглядеть на все сто, а сделать это можно без долгих походов в салон. Маски для лица становятся настоящей находкой, когда времени катастрофически не хватает.

Маска для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маска для лица

Ирина Созинова, косметолог, уверяет, что зимой коже требуется особенная защита от холода, ветра и пересушенного воздуха в помещениях.

"Маски в таких условиях — это не просто дополнение к уходу, а настоящая волшебная палочка для уставшей кожи", — говорит специалист.

Давайте разберемся, как правильно использовать маски для лица в такой загруженный период, чтобы кожа оставалась здоровой, увлажненной и сияющей.

1. Подготовка кожи — залог успешной маски

Прежде чем приступить к нанесению маски, очень важно тщательно очистить кожу от загрязнений. Без этого даже самая лучшая маска не даст нужного эффекта.

"Используйте мягкие очищающие средства, такие как гели или пенки, чтобы избавиться от макияжа и загрязнений. Это поможет маске глубже проникнуть в кожу и раскрыть свои полезные свойства", — объясняет Ирина.

После очищения не забудьте о тонере, который восстановит pH-баланс кожи и повысит эффективность питания. Тоник помогает подготовить кожу к следующему этапу ухода.

2. Как выбрать маску для зимы

В зимнее время коже особенно важно получать интенсивное увлажнение и питание. Поэтому выбирайте средства с такими компонентами, как гиалуроновая кислота, глицерин, масла (аргановое, ши) и экстракты растений, например, алоэ вера или огурца. Они глубоко увлажняют, восстанавливают и защищают кожу от внешних агрессивных факторов.

Кроме того, лучше отдать предпочтение маскам на кремовой основе или гидрогелевым патчам. Эти средства образуют защитный барьер, предотвращая потерю влаги, что особенно важно в холодное время года.

3. Как правильно использовать маску

Чтобы маска действительно принесла пользу, важно соблюдать несколько простых правил.

  • Регулярность: маску стоит наносить один-два раза в неделю. Это поможет поддерживать оптимальное состояние кожи в течение всей зимы, особенно если ваш ежедневный уход подобран правильно.
  • Время воздействия: не забывайте соблюдать рекомендованное время действия маски, обычно это 10-20 минут. Ирина предупреждает:

"Не стоит оставлять маску на лице дольше указанного времени, чтобы не вызвать пересушивание кожи и не получить обратный эффект".

  • Выбор активных ингредиентов: зимой особенно эффективны маски с коллагеном, керамидами и антиоксидантами. Эти компоненты защищают кожу от свободных радикалов и стимулируют регенерацию.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Сводка с фронта: грядёт битва за Днепропетровск, Зеленский продолжает убивать несуществующих корейцев Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Последние материалы
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Любовь Успенская высказалась о 35-летней дочери: она здорова
Самая глубокая впадина на Земле: Антарктида раскрывает тайны
Как сделать локоны, которые будут держаться сутки
Как правильно мыть натяжные потолки
Эти цветы растут даже в тени и радуют долгие годы
Порадуйте себя и близких вьетнамскими блинчиками. Они подойдут и для завтрака, и для ужина
Киев может готовить провокации на ядерных объектах Украины или России
Никас Сафронов уже десять лет страдает бессонницей
Беременная Заворотнюк прилетела в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.