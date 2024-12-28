Шубы сейчас особенно актуальны: тренды, которые стоит знать

3:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима в самом разгаре, и шубы по-прежнему остаются важной частью зимнего гардероба. Но какие именно шубы в 2025 году стоит выбрать? Давайте рассмотрим самые трендовые модели, которые не потеряли своей актуальности.

Фото: freepik by wayhomestudio Девушка в шубе

Натуральная или искусственная

В 2025 году актуальны оба варианта, и выбор зависит от ваших предпочтений. Натуральные шубы снова в моде благодаря тренду на ресейл и осознанное потребление. Винтажные изделия становятся популярными, потому что использовать то, что уже существует, гораздо более экологично.

Однако не все готовы носить натуральные шубы. Если для вас важен принцип — можно выбрать искусственные варианты. Современные искусственные шубы очень красивые и могут быть утепленными, готовыми выдержать зимние холода.

Норковая, соболиная, песцовая, лисья шуба

Натуральные шубы, такие как норковая, соболиная и лисья, снова популярны. Модели часто имеют прямой крой или А-силуэт и минималистичный дизайн.

Особое внимание стоит уделить капюшону — если вы живете в холодном регионе, где шуба не только про моду, но и про выживание, капюшон будет вам необходим.

Шуба с длинным ворсом

Шубы с длинным ворсом остаются в моде, особенно если они выполнены в таких цветах, как серый, коричневый или белый. Белые шубки из искусственного меха в этом году были представлены множеством брендов и часто можно встретить в масс-маркете. Для холодной зимы можно выбрать более теплую модель, такую как в Снежной Королеве.

Шоколадная шуба

Если вам наскучили традиционные серые и белые шубы, обратите внимание на шоколадные — это один из самых трендовых цветов этой зимы.Тотал-коричневые образы с шоколадной шубой — это настоящий тренд. Такой оттенок выглядит элегантно и подходит для любого повседневного образа.

Цвет и принт

Для тех, кто предпочитает акценты в одежде, есть выбор в сторону цветных шуб. Розовые, нежные синие или голубые шубы — отличный выбор для тех, кто хочет выделиться. Для любителей принтов популярным остается леопард, а для самых модных — шубы в принт "корова". Такой выбор точно не останется незамеченным.

Кудрявая шубка

Еще один тренд — шубы с кудрявым мехом, такие как из материала тиградо (длинношерстная овчина). Этот мех выглядит необычно и привлекательно, идеально подходя для смелых модниц.

Шубы, которые стоит носить этой зимой

Шубы в 2025 году — это не только защита от холода, но и яркое модное заявление. Вне зависимости от того, выбираете ли вы натуральную или искусственную модель, важным остаётся комфорт и стиль.

Остановитесь на модели с длинным ворсом, шоколадной шубе или ярком принте, если хотите выделиться. Не забывайте об удобстве, особенно если планируете носить шубу в холодных регионах, где капюшон или утеплённая версия станут необходимостью.

Уточнения

Шу́ба - обобщённое название любой длинной верхней меховой одежды в России, известное с XV века.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.