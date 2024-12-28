Кремы для лица: самые популярные заблуждения

Крем для лица — неотъемлемая часть базового ухода за кожей, но вокруг этого средства сложилось множество мифов.
Бьюти-блогеры и производители порой вводят нас в заблуждение, что может привести к неправильному использованию. Нейрокосметолог и биохимик Алевтина Коротовская развенчивает самые популярные мифы о кремах для лица.
Это заблуждение. Крем не может "питать" кожу, как многие думают. Основная его задача — поддерживать защитный барьер и увлажнение, помогая удерживать влагу в коже.
Витамины и коллаген, как и другие питательные вещества, поступают в кожу изнутри через кровеносные сосуды, а не через крем. Однако кремы с пептидами могут помогать в регулировании клеточных процессов и улучшении доставки питательных веществ.
Кожа не дышит! Клетки кожи получают кислород через кровеносные сосуды, а не из воздуха. Кремы наоборот помогают удерживать влагу и защищают от внешних факторов, таких как загрязнение или холод. Кремы с окклюзионной пленкой (например, с церамидами или маслами) укрепляют защитный барьер.
Этот миф часто используется для продвижения продукции, но на самом деле детские кремы разработаны для нежной кожи малышей, и их состав не всегда подходит взрослым.
У взрослых кожа имеет другой уровень pH, что может вызвать сухость или раздражение. К тому же натуральные компоненты в кремах могут вызывать аллергические реакции, поэтому важно делать тесты перед использованием.
Это не совсем так. Основной состав кремов имеет большее значение, чем их назначение. Например, активные ингредиенты, такие как ретинол или кислоты, лучше использовать вечером из-за их фоточувствительности. Кремы с антиоксидантами и SPF должны использоваться днем, чтобы защитить кожу от внешних факторов.
Не стоит полагаться на кремы с SPF, как на полноценную защиту от солнца. SPF-фактор в кремах часто бывает недостаточным для качественной защиты от солнечных лучей, особенно летом.
Лучше использовать отдельный санскрин с высоким фактором защиты и наносить его через 10-15 минут после обычного увлажняющего крема.
Не все кремы требуют хранения в холодильнике. Большинство косметических средств оптимально хранятся при температуре от 10 до 15 градусов. Холод может изменить текстуру крема и повлиять на его активные компоненты, ускоряя процесс их разрушения. Всегда читайте рекомендации производителя по хранению.
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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