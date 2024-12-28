Кремы для лица: самые популярные заблуждения

3:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Крем для лица — неотъемлемая часть базового ухода за кожей, но вокруг этого средства сложилось множество мифов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Бьюти-блогеры и производители порой вводят нас в заблуждение, что может привести к неправильному использованию. Нейрокосметолог и биохимик Алевтина Коротовская развенчивает самые популярные мифы о кремах для лица.

Миф №1: Крем нужен для питания кожи

Это заблуждение. Крем не может "питать" кожу, как многие думают. Основная его задача — поддерживать защитный барьер и увлажнение, помогая удерживать влагу в коже.

Витамины и коллаген, как и другие питательные вещества, поступают в кожу изнутри через кровеносные сосуды, а не через крем. Однако кремы с пептидами могут помогать в регулировании клеточных процессов и улучшении доставки питательных веществ.

Миф №2: Кремы вредны, от них кожа не дышит!

Кожа не дышит! Клетки кожи получают кислород через кровеносные сосуды, а не из воздуха. Кремы наоборот помогают удерживать влагу и защищают от внешних факторов, таких как загрязнение или холод. Кремы с окклюзионной пленкой (например, с церамидами или маслами) укрепляют защитный барьер.

Миф №3: Самые безопасные кремы — детские и с натуральным составом

Этот миф часто используется для продвижения продукции, но на самом деле детские кремы разработаны для нежной кожи малышей, и их состав не всегда подходит взрослым.

У взрослых кожа имеет другой уровень pH, что может вызвать сухость или раздражение. К тому же натуральные компоненты в кремах могут вызывать аллергические реакции, поэтому важно делать тесты перед использованием.

Миф №4: Дневной крем только днем, ночной крем только ночью! И они должны быть из одной линейки!

Это не совсем так. Основной состав кремов имеет большее значение, чем их назначение. Например, активные ингредиенты, такие как ретинол или кислоты, лучше использовать вечером из-за их фоточувствительности. Кремы с антиоксидантами и SPF должны использоваться днем, чтобы защитить кожу от внешних факторов.

Миф №5: Крем с СПФ может заменить санскрин

Не стоит полагаться на кремы с SPF, как на полноценную защиту от солнца. SPF-фактор в кремах часто бывает недостаточным для качественной защиты от солнечных лучей, особенно летом.

Лучше использовать отдельный санскрин с высоким фактором защиты и наносить его через 10-15 минут после обычного увлажняющего крема.

Миф №6: Крем нужно хранить в холодильнике, там он лучше сохранится!

Не все кремы требуют хранения в холодильнике. Большинство косметических средств оптимально хранятся при температуре от 10 до 15 градусов. Холод может изменить текстуру крема и повлиять на его активные компоненты, ускоряя процесс их разрушения. Всегда читайте рекомендации производителя по хранению.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.