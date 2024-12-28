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Как выбрать энзимную пудру: советы для разных типов кожи

4:04
Моя семья » Красота и стиль

Энзимная пудра стала одним из главных бьюти-трендов последних лет. Особенно её полюбили обладательницы чувствительной и возрастной кожи, ведь этот продукт помогает бережно очищать и обновлять кожу.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Однако прежде чем приступить к её использованию, важно разобраться, как она работает, кто может её использовать и как правильно применять.

Что такое энзимная пудра

Энзимная пудра — это средство, которое сочетает в себе функции очищающего геля или пенки и лёгкого пилинга. Она содержит активные ферменты (или энзимы), которые мягко удаляют ороговевшие клетки с поверхности кожи, стимулируя процесс её обновления.

Вотличие от кислотных пилингов, энзимы действуют только в верхних слоях эпидермиса, что делает пудру безопасной даже для чувствительной кожи.

Как это работает

С возрастом процесс обновления кожи замедляется: клетки не успевают отшелушиваться, накапливаются ороговевшие клетки, что приводит к тусклому цвету, шероховатости и образованию черных точек.

Энзимная пудра растворяет «мостики», которые удерживают старые клетки на поверхности, помогая ускорить процесс обновления кожи. Это особенно полезно для тех, кто столкнулся с возрастными изменениями или имеет склонность к воспалениям и высыпаниям.

Состав энзимной пудры

Основным компонентом являются энзимы, которые могут быть растительными (например, папаин из папайи) или бактериальными. Среди популярных ингредиентов:

  • Папаин: обладает противовоспалительным действием и успокаивает чувствительную кожу.
  • Бромелайн: из экстракта ананаса, помогает улучшить микроциркуляцию и разжижает кожное сало, что полезно для жирной кожи.
  • Липаза: помогает очищать жирную кожу и регулирует микрофлору.
  • Амилаза: удаляет остатки загрязнений и избыточных полисахаридов, очищая поры.
  • Супероксиддисмутаза (SOD): антиоксидант, защищает от свободных радикалов и стимулирует регенерацию.

Дополнительные компоненты, такие как гиалуроновая кислота и экстракты алоэ вера или календулы, помогают увлажнить и успокоить кожу.

Как использовать энзимную пудру

Энзимная пудра выглядит как порошок, который нужно смешивать с теплой водой. В зависимости от того, сколько пудры вы используете, вы получите разную консистенцию:

  • Для легкого очищения достаточно небольшой дозы пудры, примерно с 2-рублевую монету, которую нужно растереть до состояния молочка.
  • Для более глубокой очистки или маски используйте больше пудры (3-5 грамм), оставив на коже 3–5 минут.

Перед первым использованием рекомендуется провести тест на аллергию, нанеся пудру на небольшой участок кожи.

Когда и как часто использовать энзимную пудру

Рекомендуется вводить энзимную пудру в уход постепенно. В первый месяц используйте её не чаще 1 раза в неделю, чтобы избежать раздражений. В зависимости от типа кожи, пудру можно использовать 1-2 раза в неделю для сухой и нормальной кожи, а для жирной — 3-4 раза.

Важно завершить процедуру увлажнением кожи и использовать солнцезащитный крем, если пудра используется утром.

Противопоказания

Энзимную пудру не следует использовать при активных воспалениях, повреждениях кожи или после агрессивных косметических процедур. Также её не рекомендуется применять на коже с уже активным шелушением, так как это может вызвать раздражение.

Энзимная пудра и пилинг: в чем разница

Энзимная пудра — это средство для ежедневного мягкого ухода, в то время как энзимный пилинг — более глубокая процедура, которая помогает значительно очистить кожу и стимулировать её обновление.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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