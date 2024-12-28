Заниженная талия возвращается: как носить и с чем сочетать

3:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда-то заниженная талия ассоциировалась исключительно с гламурной модой 2000-х, кроп-топами и обнажёнными животами.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Сегодня этот стиль переживает ренессанс, превращаясь из провокационного в утончённый и универсальный тренд. Рассказываем, как адаптировать низкую посадку под современные образы и с чем её носить.

Откуда пошла заниженная талия

История тренда началась в 1993 году, когда Александр Маккуин представил свои знаменитые брюки-бамстеры. Дизайнер стремился подчеркнуть поясницу и удлинить торс, противопоставляя это традиционному удлинению ног.

Впоследствии заниженная талия получила массовую популярность в нулевых благодаря звёздам, таким как Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.

Однако к 2010-м этот стиль стал символом плохого вкуса. В 2020-х модельеры вернули заниженную посадку, обновив её концепцию. Теперь акцент делается не на оголении тела, а на сложном силуэте и современном крое.

Кому подходит заниженная талия

Этот элемент можно найти не только в джинсах, но и в юбках, брюках, пальто и платьях. Вот как выбрать подходящий вариант:

Если бедра уже плеч, низкая посадка помогает сбалансировать пропорции.

Для визуального удлинения ног подбирайте верх в тон низу или дополняйте образ каблуками.

Если хотите скрыть живот, выбирайте просторный верх или фасоны, которые мягко драпируют проблемные зоны.

С чем носить заниженную талию

Джинсы

Сочетайте их с объемным верхом: свитером, рубашкой или свободной футболкой. Для акцента заправьте часть верха в джинсы. Широкие модели отлично смотрятся с облегающими топами, водолазками или жакетами.

Брюки

Низкая талия удачно вписывается в деловой стиль. Сочетайте брюки с классическим жакетом или свободной рубашкой. Избегайте укороченных моделей, чтобы сохранить пропорции фигуры.

Юбки

Миди: Подходит для офисных образов. Сочетайте с топами, рубашками и кожаными куртками.

Подходит для офисных образов. Сочетайте с топами, рубашками и кожаными куртками. Макси: Добавляет вертикали, визуально удлиняя ноги. Носите с каблуками или платформой.

Платья

Платья с заниженной талией подходят всем типам фигур. Свободные модели скрывают недостатки, а облегающие выглядят элегантно.

Пальто

Пальто с низкой линией талии — свежая идея, предложенная Burberry. Оно добавляет образу изысканности и хорошо смотрится в комбинации с узкими брюками или юбками.

Завершение образа

Для гармоничного образа добавьте минималистичные аксессуары: крупные серьги, стильные сумки или обувь на каблуке. Низкая посадка создаёт простор для экспериментов — попробуйте по-новому взглянуть на этот тренд!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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