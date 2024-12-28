Заниженная талия возвращается: как носить и с чем сочетать

Когда-то заниженная талия ассоциировалась исключительно с гламурной модой 2000-х, кроп-топами и обнажёнными животами.
Сегодня этот стиль переживает ренессанс, превращаясь из провокационного в утончённый и универсальный тренд. Рассказываем, как адаптировать низкую посадку под современные образы и с чем её носить.
История тренда началась в 1993 году, когда Александр Маккуин представил свои знаменитые брюки-бамстеры. Дизайнер стремился подчеркнуть поясницу и удлинить торс, противопоставляя это традиционному удлинению ног.
Впоследствии заниженная талия получила массовую популярность в нулевых благодаря звёздам, таким как Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.
Однако к 2010-м этот стиль стал символом плохого вкуса. В 2020-х модельеры вернули заниженную посадку, обновив её концепцию. Теперь акцент делается не на оголении тела, а на сложном силуэте и современном крое.
Кому подходит заниженная талия
Этот элемент можно найти не только в джинсах, но и в юбках, брюках, пальто и платьях. Вот как выбрать подходящий вариант:
Для гармоничного образа добавьте минималистичные аксессуары: крупные серьги, стильные сумки или обувь на каблуке. Низкая посадка создаёт простор для экспериментов — попробуйте по-новому взглянуть на этот тренд!
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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