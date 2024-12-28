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Заниженная талия возвращается: как носить и с чем сочетать

3:05
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то заниженная талия ассоциировалась исключительно с гламурной модой 2000-х, кроп-топами и обнажёнными животами.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Сегодня этот стиль переживает ренессанс, превращаясь из провокационного в утончённый и универсальный тренд. Рассказываем, как адаптировать низкую посадку под современные образы и с чем её носить.

Откуда пошла заниженная талия

История тренда началась в 1993 году, когда Александр Маккуин представил свои знаменитые брюки-бамстеры. Дизайнер стремился подчеркнуть поясницу и удлинить торс, противопоставляя это традиционному удлинению ног.

Впоследствии заниженная талия получила массовую популярность в нулевых благодаря звёздам, таким как Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.

Однако к 2010-м этот стиль стал символом плохого вкуса. В 2020-х модельеры вернули заниженную посадку, обновив её концепцию. Теперь акцент делается не на оголении тела, а на сложном силуэте и современном крое.

Кому подходит заниженная талия

Этот элемент можно найти не только в джинсах, но и в юбках, брюках, пальто и платьях. Вот как выбрать подходящий вариант:

  • Если бедра уже плеч, низкая посадка помогает сбалансировать пропорции.
  • Для визуального удлинения ног подбирайте верх в тон низу или дополняйте образ каблуками.
  • Если хотите скрыть живот, выбирайте просторный верх или фасоны, которые мягко драпируют проблемные зоны.

С чем носить заниженную талию

Джинсы

  • Сочетайте их с объемным верхом: свитером, рубашкой или свободной футболкой. Для акцента заправьте часть верха в джинсы. Широкие модели отлично смотрятся с облегающими топами, водолазками или жакетами.

Брюки

  • Низкая талия удачно вписывается в деловой стиль. Сочетайте брюки с классическим жакетом или свободной рубашкой. Избегайте укороченных моделей, чтобы сохранить пропорции фигуры.

Юбки

  • Миди: Подходит для офисных образов. Сочетайте с топами, рубашками и кожаными куртками.
  • Макси: Добавляет вертикали, визуально удлиняя ноги. Носите с каблуками или платформой.

Платья

  • Платья с заниженной талией подходят всем типам фигур. Свободные модели скрывают недостатки, а облегающие выглядят элегантно.

Пальто

  • Пальто с низкой линией талии — свежая идея, предложенная Burberry. Оно добавляет образу изысканности и хорошо смотрится в комбинации с узкими брюками или юбками.

Завершение образа

Для гармоничного образа добавьте минималистичные аксессуары: крупные серьги, стильные сумки или обувь на каблуке. Низкая посадка создаёт простор для экспериментов — попробуйте по-новому взглянуть на этот тренд!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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