Как правильно сочетать цвета в одежде: советы для стильного образа

Сочетание цветов в одежде — это искусство, которое при правильном подходе может превратить даже базовый гардероб в стильный шедевр. Мы собрали шесть простых, но действенных способов, которые помогут вам создать гармоничные образы.
Самый простой способ начать — выбрать одну цветовую группу. Например:
Эта методика помогает избегать случайных ошибок и упрощает выбор.
Цветовой круг Иттена — популярный инструмент, который позволяет легко находить удачные цветовые сочетания. Три простых метода его использования:
Сохраняйте таблицы сочетаний, чтобы подсматривать удачные комбинации.
Создайте эффект плавного перехода оттенков (от тёмного к светлому или наоборот) в своём наряде.
Такой подход придаёт наряду структурированность и утончённость.
Посмотрите на образы, созданные в онлайн-магазинах или модных коллекциях. Часто стилисты подбирают цвета так, чтобы они выглядели идеально, поэтому можно использовать их идеи как готовые решения.
Найдите принт (на ткани или аксессуаре) и выделите его основные цвета. Используйте эти оттенки в своём наряде, распределяя их по важности:
Классическое сочетание чёрного и белого можно сделать интереснее, добавив любой яркий оттенок.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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