Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем побаловать кошку: лучшие лакомства для вашего питомца
Русснефть ставит амбициозные цели по добыче нефти
Как создать стильный образ для вечеринки без ущерба комфорту?
ОСАГО дешевеет, но каско дорожает: как изменился рынок автострахования
Будь как Тайсон : 5 упражнений для развития выносливости в боксе
Выпивший турист из России на рейсе в Пхукет стращал стюардов мексиканской мафией
Фирменные джинсы: как отличить оригинал от подделки в магазине
5 опасных комнатных растений для семьи с детьми
Flydubai отменяет рейсы из Сочи и Минвод с 27 декабря

Как правильно сочетать цвета в одежде: советы для стильного образа

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Сочетание цветов в одежде — это искусство, которое при правильном подходе может превратить даже базовый гардероб в стильный шедевр. Мы собрали шесть простых, но действенных способов, которые помогут вам создать гармоничные образы.

Стиль девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Стиль девушки

Сохраните единство группы

Самый простой способ начать — выбрать одну цветовую группу. Например:

  • Пастельные оттенки: мягкие тона легко сочетаются между собой и создают воздушный образ.
  • Оттенки драгоценных камней: насыщенные зелёный, бордовый, синий идеально дополняют друг друга.
  • Сезонные палитры: осенние тона (горчичный, оранжевый, сливовый) выглядят гармонично в любом сочетании.

Эта методика помогает избегать случайных ошибок и упрощает выбор.

Обратитесь к цветовому кругу

Цветовой круг Иттена — популярный инструмент, который позволяет легко находить удачные цветовые сочетания. Три простых метода его использования:

  • Комплементарные цвета: цвета, расположенные напротив друг друга, например, зелёный и красный.
  • Аналоговые цвета: цвета, соседствующие на круге, такие как синий, бирюзовый и зелёный.
  • Аналогово-комплементарные цвета: добавьте к основному цвету его аналоги и противоположный оттенок.

Сохраняйте таблицы сочетаний, чтобы подсматривать удачные комбинации.

Используйте эффект омбре

Создайте эффект плавного перехода оттенков (от тёмного к светлому или наоборот) в своём наряде.

  • Монохромный градиент: например, от тёмно-синего к светло-голубому.
  • Цветовой градиент: плавный переход из одной цветовой группы в другую, например, от жёлтого к оранжевому и красному.

Такой подход придаёт наряду структурированность и утончённость.

Подсматривайте у профессионалов

Посмотрите на образы, созданные в онлайн-магазинах или модных коллекциях. Часто стилисты подбирают цвета так, чтобы они выглядели идеально, поэтому можно использовать их идеи как готовые решения.

Ориентируйтесь на принт

Найдите принт (на ткани или аксессуаре) и выделите его основные цвета. Используйте эти оттенки в своём наряде, распределяя их по важности:

  • Основной цвет для одежды.
  • Вторичный для дополнений.
  • Акцентный для аксессуаров.

Добавьте к чёрному и белому один цвет

Классическое сочетание чёрного и белого можно сделать интереснее, добавив любой яркий оттенок.

  • Красный создаёт эффектный контраст.
  • Пастельные цвета смягчают образ.
  • Акцентные оттенки, например, розовый или бирюзовый, добавляют свежести.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям
Наука и техника
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Последние материалы
Фирменные джинсы: как отличить оригинал от подделки в магазине
5 опасных комнатных растений для семьи с детьми
Flydubai отменяет рейсы из Сочи и Минвод с 27 декабря
Как выбрать цвет плинтуса? Вот на что стоит обратить внимание
Три причины, почему кошки любят ванную комнату
Опасно ли хранить еду в кастрюлях и сковородах?
Кислотное озеро, серные газы и голубое пламя: что скрывает вулкан Кава-Иджен
Моржи – тяжело больные люди. Почему опасно нырять в ледяную воду?
Справляемся с фрустрацией: методы борьбы с состоянием неудовлетворенности
Четверть россиян потеряли интерес к своей профессии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.