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Фирменные джинсы: как отличить оригинал от подделки в магазине

2:58
Моя семья » Красота и стиль

Выбрать качественные джинсы стало сложнее, так как современные подделки практически неотличимы от оригинала. Рассказываем, как определить подлинность и не попасться на уловки недобросовестных производителей.

Друзья сидят на бордюре на улице
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Друзья сидят на бордюре на улице

История джинсов: от рабочих до модных

Джинсы появились в 1873 году благодаря портному Джейкобу Дэвису и владельцу магазина Леви Штраусу. Они создали прочную рабочую одежду с заклепками, двойными швами и удобными карманами.

Позже Levi's стал символом качества, а джинсы — культовым элементом гардероба. Сегодня популярность брендов вроде Wrangler, Lee и Levi's привела к массовому производству подделок.

Как отличить оригинал от копии

Ровные швы

  • Сложите джинсы шов к шву. Если ткань перекручивается или топорщится — перед вами подделка. Бренды шьют по строгим лекалам, что гарантирует безупречную посадку.

Фурнитура

  • На кнопках, заклепках и молниях оригинальных джинсов выбиты логотипы. Все детали изготавливаются из качественного металла, а не пластика. На молниях часто встречается маркировка YKK — признак высокого стандарта.

Бирки и номера

  • Проверьте номер на бирке: он должен совпадать с тем, что указан на сайте бренда. Levi's, например, маркирует номера и на внутренней стороне пуговиц.

Качество материала

  • Деним оригинальных джинсов плотный, с ровной зернистой текстурой. Подделки часто изготавливают из тонкого материала, который быстро теряет форму.

Вес джинсов

  • Подлинные джинсы весят около килограмма, благодаря качественной плотной ткани. Легкость — признак подделки.

Дополнительные детали

  • Рисунок на карманах: у каждой марки есть уникальная прострочка. У Levi's это арки, у Wrangler — буква W, у Lee — волнообразный узор.
  • Таб: маленький флажок с логотипом бренда пришит к заднему карману. Его отсутствие сразу указывает на подделку.
  • Место покупки: лучше приобретать джинсы в фирменных бутиках или у проверенных продавцов.

Почему важна цена

Оригинальные джинсы стоят дорого, так как бренды используют качественные материалы и технологии. Если цена кажется слишком низкой, вероятно, это подделка. Следите за сезонными скидками, но избегайте "вечных акций" в сомнительных местах.

Требуйте сертификат

Всегда запрашивайте сертификат качества. Это главная гарантия, что перед вами оригинальная вещь.

Знание основных признаков подлинности поможет избежать подделок и сэкономить деньги. Джинсы должны быть не только стильными, но и долговечными. Не торопитесь с покупкой и внимательно изучайте детали.

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах. Впервые массово изготовлены в XVII веке моряками из отходов порвавшихся парусов почти одновременно во всех странах, ходивших под парусами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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