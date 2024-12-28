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Модные трюки, которые сделают ваш стиль уникальным этой зимой

3:32
Моя семья » Красота и стиль

Стильный образ — это не всегда ультрамодная одежда. Иногда достаточно нескольких простых стайлинг-трюков, чтобы даже базовый гардероб заиграл новыми красками. Рассказываем, как с минимальными усилиями выглядеть эффектно и современно.

Стильная девушка с пакетами в руках
Фото: Wikipedia by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стильная девушка с пакетами в руках

Цветные перчатки: маленький акцент с большим эффектом

Сделать образ ярче и интереснее легко с помощью аксессуаров. В этом сезоне ставку стоит делать на кожаные перчатки ярких оттенков: бордового, изумрудного, оранжевого или синего.

Даже самый простой черный пуховик станет эффектным с таким акцентом. Забудьте о классических черных и бежевых моделях — зима 2025 требует цвета.

Носки в центре внимания

Раньше мы редко задумывались о носках как о модной детали, но в новом сезоне они выходят на первый план. Носите их с босоножками, балетками или даже коктейльными платьями. Не бойтесь экспериментов: правильные носки могут добавить образу индивидуальности

Сумка с "обвесом"

Украшения для сумок — ещё один способ добавить изюминку. Подвесьте к ней яркий брелок, шелковый платок или массивную цепочку. Это простой, но действенный способ освежить даже старую модель и сделать образ менее формальным.

Свитер вместо шарфа

Свитер может стать не только одеждой, но и аксессуаром. Завяжите его вместо шарфа поверх пальто или пуховика. Такой прием добавит уют и сделает образ более сложным и интересным. Главное, чтобы свитер был из мягкого материала и хорошо драпировался.

Моносерьга или асимметрия в украшениях

Ювелирные украшения — это игра. Попробуйте носить одну серьгу или подобрать аксессуары из разных комплектов. Такой неожиданный прием добавит в образ загадочности и создаст акцент, который не останется незамеченным.

Ремень поверх верхней одежды

Зачем ремню ограничиваться только брюками? Наденьте его поверх пальто, дубленки или пуховика. Выберите лаконичную модель в тон или, напротив, контрастный вариант с выразительной пряжкой. Это придаст верхней одежде более собранный и стильный вид.

Брендовая сумка: один акцент для всего образа

Иногда достаточно всего одной эффектной вещи, чтобы сделать образ ярким. Попробуйте заменить черную лаконичную сумку на модель яркого цвета, с необычной формой или текстурой. Она станет центром всего аутфита.

Необычные зимние аксессуары

Шарфы и шапки могут быть не только функциональными, но и стильными акцентами. Выбирайте модели с интересными принтами или завязывайте шарф нестандартным способом. Это добавит вашему образу свежести и легкости.

Сочетание разных стилей

Смешивайте элементы формального и спортивного стилей: наденьте классическое пальто с карго-брюками или хайтопами. Это добавит динамичности и современности вашему луку, сделав его более запоминающимся.

Минимум затрат — максимум эффекта

Как видите, чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить много денег. Грамотно расставленные акценты, нестандартные решения и немного фантазии помогут преобразить любой образ, даже если он состоит из базовых вещей.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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