От подиумов до улиц: мотобохо — новый фаворит модников

Стиль мотобохо — это свежий взгляд на моду, сочетающий романтичную богемную эстетику с дерзкими мотоциклетными элементами. Этот тренд обещает стать ключевым в 2025 году, вытеснив даже такие популярные стили, как blokette.
Разбираемся, как он возник, почему привлекает модный мир и как составить эффектный образ в этой эстетике.
Возвращение богемной эстетики началось еще в 2024 году. Коллекции Michael Kors и Ralph Lauren сделали акцент на романтичных летящих тканях, а новый креативный директор Chloe Чемена Камали, пошла дальше. В осенне-зимней коллекции Chloe 2024/2025 она объединила бохо с брутальными элементами: кожаными куртками и массивными сапогами.
Этот дебют оказался настолько удачным, что луки из коллекции появились на красных дорожках, включая Met Gala, где их выбрали такие звезды, как Зои Салдана и Сиенна Миллер.
К весне 2025 года тренд подхватили и другие модные дома, включая Saint Laurent, который добавил к классическим бохо-нарядам грубую обувь и аксессуары. Такое сочетание стало ответом на усталость от минималистичных образов в духе «тихой роскоши». Мотобохо предлагает модникам контрасты: сочетание мягкого и грубого, нежного и дерзкого.
Главная часть образа должна основываться на романтичной эстетике. Подойдут:
Грубые элементы — это вторая часть стиля:
Важно, чтобы аксессуары выглядели немного небрежно, создавая эффект расслабленности.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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