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От подиумов до улиц: мотобохо — новый фаворит модников

Моя семья » Красота и стиль

Стиль мотобохо — это свежий взгляд на моду, сочетающий романтичную богемную эстетику с дерзкими мотоциклетными элементами. Этот тренд обещает стать ключевым в 2025 году, вытеснив даже такие популярные стили, как blokette.

Мода
Фото: freepik
Мода

Разбираемся, как он возник, почему привлекает модный мир и как составить эффектный образ в этой эстетике.

Почему мотобохо стал популярен

Возвращение богемной эстетики началось еще в 2024 году. Коллекции Michael Kors и Ralph Lauren сделали акцент на романтичных летящих тканях, а новый креативный директор Chloe Чемена Камали, пошла дальше. В осенне-зимней коллекции Chloe 2024/2025 она объединила бохо с брутальными элементами: кожаными куртками и массивными сапогами.

Этот дебют оказался настолько удачным, что луки из коллекции появились на красных дорожках, включая Met Gala, где их выбрали такие звезды, как Зои Салдана и Сиенна Миллер.

К весне 2025 года тренд подхватили и другие модные дома, включая Saint Laurent, который добавил к классическим бохо-нарядам грубую обувь и аксессуары. Такое сочетание стало ответом на усталость от минималистичных образов в духе «тихой роскоши». Мотобохо предлагает модникам контрасты: сочетание мягкого и грубого, нежного и дерзкого.

Как создать образ в стиле мотобохо

Основной акцент: богемные элементы

Главная часть образа должна основываться на романтичной эстетике. Подойдут:

  • Летящие шифоновые платья.
  • Блузы с воланами или струящиеся юбки в пол.
  • Пастельные или природные цвета: оливковый, земляной, нежно-розовый.
  • Принты в виде цветочных узоров, листвы или этнических орнаментов.

Добавьте мотоциклетные акценты

Грубые элементы — это вторая часть стиля:

  • Кожаные куртки с ремнями и заклепками.
  • Байкерские ботинки или сапоги-чопперы.
  • Объемные кожаные сумки в стиле Balenciaga City.

Важно, чтобы аксессуары выглядели немного небрежно, создавая эффект расслабленности.

Ключевые черты мотобохо

  • Контрасты: Легкость тканей против грубости кожи.
  • Универсальность: Наряды можно адаптировать под разные случаи.
  • Выразительность: Игра с фактурами и сочетанием романтики и дерзости делает стиль ярким и запоминающимся.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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